Приготовьтесь — сегодня мы погрузимся в мир старинных традиций и народных поверий. 27 ноября — это не просто очередной день календаря.

Это время, когда наши предки прощались с сытной пищей до самого Рождества, внимательно наблюдали за небесами, чтобы предсказать грядущую зиму, и совершали особые обряды для благополучия дома. Вы знали, что именно с этого дня начинался самый продолжительный пост — Филиппов? И что отказ сватам мог обернуться для дочери одиночеством? Давайте вместе раскроем тайны этого дня, которые редко встречаются в современных источниках.

Заговенье перед долгим постом

27 ноября — это день, когда православная церковь чтит память апостола Филиппа. Однако в народной традиции он получил более "земное" название — Филиппово заговенье. Причина проста: уже на следующий день, 28 ноября, стартует Рождественский пост, который длится сорок дней, вплоть до самого Рождества. Это последний шанс насладиться скоромной пищей: мясом, молоком, яйцами и сыром. Наши предки говорили: "На Филиппа последний кусок мяса в рот клади, а потом до Рождества про мясо забудь". Этот день также считался временем, когда покровитель домашнего очага, святой Филипп, помогал защитить дом от нечистой силы, которая, как верили, становилась особенно активной в этот период.

Приметы для предсказания погоды

27 ноября считался одним из самых "пророческих" дней в году. По тому, как вели себя небо и природа, наши предки могли предсказать, какой будет зима и даже весь следующий год. Если в этот день шел снег, это означало, что снег будет идти ровно сорок дней, что предвещало хороший урожай: "Снег на Филиппа — хлеб на закрома". Морозное утро обещало холодную зиму, поэтому крестьяне заранее запасались дровами и утепляли жилища. Туман же, наоборот, предвещал оттепель на Введение, которое отмечается 4 декабря. Иней на деревьях считался добрым знаком для будущего урожая огурцов.

Главные обряды и поверья

Считалось, что именно с Филиппова дня начинается пора, когда нечисть особенно активна, поэтому дом нужно было "запечатать" особыми способами. В народе этот день также называли "Филипп-волчий хвост", потому что волки начинали сбиваться в стаи и приближаться к деревням. Если волки выли у околицы, это предвещало голодную зиму, так как звери чувствовали изменения в природе раньше людей. Отказ сватам в этот день считался дурным знаком, предвещающим одиночество для дочери.