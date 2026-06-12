Правило 7 листьев и горсть золы: как не дать помидорам уйти в зелень и спасти урожай в июне

Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова, пасынкование — это не прихоть, а необходимость.
Если позволить помидору расти как попало, вы получите роскошные джунгли из листьев, но крошечные плоды. Растение просто «забудет», что нужно растить урожай, и пустит все силы в зелень.
- В теплице: здесь места мало, поэтому ведите куст в один стебель. Все боковые отростки, которые лезут из пазух листьев, выламывайте.
- В открытом грунте: тут можно дать волю. Оставьте 6–7 основных листьев, а верхушку прищипните. Так куст не будет расти до неба, а пустит соки в помидорки.
- Главное правило: пасынковать нужно всё лето. Увидели лишний росток — убирайте сразу, пока он маленький.
"Пасынкование в любом случае надо вести. Растение не тратит пластические вещества на вегетативную массу. Оно будет тратить на цветки и на плодоношение. Так что посынкование обязательно", - говорит эксперт.
Чем кормить в июне
В июне томатам еще нужно окрепнуть. Если кустики выглядят хилыми, дайте им немного азота. Подойдут обычные гранулированные удобрения.
Но лучшее средство — это «зеленое удобрение».
"Если есть настои, можно делать из травы, из сена удобрения. Зола очень хорошо помогает, потому что при формировании плодов фосфор нужен, либо фосфорно-калийные удобрения.
Их аккуратно надо вносить, не просчитаться, либовзять золу. Тут вы никогда не просчитаетесь. Потому что её совсем немного достаточно для растения, но она будет постепенно потребляться по мере того, как вы будете поливать томаты", - отмечает агроном.
Важные советы «на дорожку»
Чтобы труды не пропали зря, помните о паре нюансов:
- Поливайте правильно. Помидоры не любят душ. Лейте воду только под корень и только теплую. Вечер — лучшее время.
- Мульчируйте землю. Положите под кусты солому или подсохшую траву. Земля не будет пересыхать, а сорняки перестанут лезть.
- Проветривайте теплицу. В июне бывает жарко. Если в теплице будет «баня», пыльца станет стерильной, и плоды просто не завяжутся.
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