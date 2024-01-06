Простой салат с консервированным тунцом станет хитом вечера: особая заправка сотворит чудо

Овощи обязательно должны находиться в рационе каждого человека, особенно зимой. Поэтому без свежего салата с тунцом на столе никак не обойтись. А с чудо-заправкой его полюбят даже дети. Изысканным рецептом с порталом «Городовой» поделился шеф-повар Сергей Янхук.
Вот что вам понадобится:
- болгарский перец — 50 г,
- салат айсберг — 150 г,
- помидоры — 50 г,
- огурцы — 50 г,
- отварное яйцо — 50 г,
- оливковое масло — 200 г,
- кисло-сладкий соус — 50 г,
- соевый соус — 50 г,
- устричный соус — 50 г,
- лайм — 1 шт.
Поставьте запекаться болгарский перец, чтобы позже снять с него кожуру. Все овощи нарежьте на кусочки среднего размера, в том числе и яйца. Сверху высыпьте тунец и приступайте к приготовлению заправки.
«Делаете соус на основе оливкового масла, горчицы, лайма, устричного соуса, кисло-сладкого и соевого. Все это в блендере пробивается», — пояснил кулинарный гуру.
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