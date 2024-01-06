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Простой салат с консервированным тунцом станет хитом вечера: особая заправка сотворит чудо

Простой салат с консервированным тунцом станет хитом вечера: особая заправка сотворит чудо
Рецепт изысканного салата с консервированным тунцом

Шеф-повар поделился секретным рецептом.

Овощи обязательно должны находиться в рационе каждого человека, особенно зимой. Поэтому без свежего салата с тунцом на столе никак не обойтись. А с чудо-заправкой его полюбят даже дети. Изысканным рецептом с порталом «Городовой» поделился шеф-повар Сергей Янхук.

Вот что вам понадобится:

  • болгарский перец — 50 г,
  • салат айсберг — 150 г,
  • помидоры — 50 г,
  • огурцы — 50 г,
  • отварное яйцо — 50 г,
  • оливковое масло — 200 г,
  • кисло-сладкий соус — 50 г,
  • соевый соус — 50 г,
  • устричный соус — 50 г,
  • лайм — 1 шт.

Поставьте запекаться болгарский перец, чтобы позже снять с него кожуру. Все овощи нарежьте на кусочки среднего размера, в том числе и яйца. Сверху высыпьте тунец и приступайте к приготовлению заправки.

«Делаете соус на основе оливкового масла, горчицы, лайма, устричного соуса, кисло-сладкого и соевого. Все это в блендере пробивается», — пояснил кулинарный гуру.

Источник фото: Изображение от Grooveland Designs на Unsplash

Общество Эксклюзив Советы эксперта Кулинария Рецепты
6 января 2024 09:00
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