Рекорд года, которого никто не испугался: почему в Неве поднялась вода

Скандинавский циклон нагнал 122 см воды в Неву.

Петербуржцев ветреной погодой не удивить. Сегодня вода в Неве поднялась до максимальной отметки за весь этот год — 122 см выше нормы (по шкале Кронштадтского футштока), рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Звучит солидно, но для Петербурга это совсем не страшно. Разбираемся, что произошло и почему город даже не заметил угрозы.

Откуда взялась лишняя вода?

Главный виновник — мощный циклон, который пришел со стороны Скандинавии.

Над Финским заливом разгулялся сильный западный ветер с порывами до 15–20 м/с. Для Петербурга это классический сценарий.

"Ветер буквально заталкивает волны из залива обратно в устье реки. Волны идут слева направо, воду эту захватывает, ветер давит на неё и перемещает. Она упирается в залив в районе Петербурга, ей просто-напросто некуда деться. Вода поднимается. Когда сила тяжести станет больше скорости ветра, она начнёт понижаться, уходить назад. Даже если ветер не ослабеет", - объяснил синоптик "Городовому".

Наводнение или нет?

Нет, до наводнения тут очень далеко.

В Петербурге официальным наводнением считается подъем воды от 160 см. Именно на этом рубеже начинает срабатывать Комплекс защитных сооружений (городская дамба).

Нынешние 122 см — просто красивое природное явление. Набережные не затопило, а жители просто наблюдали волны повыше обычного.

Аномально спокойный год

Самое интересное: 122 см — это самый высокий показатель за все последние 9 месяцев.

Обычно осенью в городе штормит куда сильнее. В этом году циклоны кружили часто, но проходили по «безопасным» маршрутам и не гнали воду в сторону города.

За весь год вода поднималась выше метра всего четыре раза:

7 июля — 116 см;

— 116 см; 12 августа — 104 см;

— 104 см; 20 сентября — 104 см;

— 104 см; 6 октября — 122 см (рекорд года).

Что будет с погодой дальше?

На улице пока сохраняется тепло, хотя и ветрено. Уже завтра порывы ветра начнут стихать, и Нева вернется в привычное русло.

"Ветер ослабеет уже сейчас. В ночь мы ещё ждём порывы там 15 м/с, завтра днём уже должен ослабеть", - говорит Александр Колесов.

Но расслабляться рано: передышка продлится всего пару дней. Уже к пятнице к городу подойдет очередной циклон. Принесет ли он новый нагон воды — узнаем совсем скоро.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптик предупредил о коварном октябрьском тепле в Петербурге.