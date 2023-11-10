Поездки за границу в 2024 году могут стать намного дороже: в Госдуме хотят повысить стоимость одной услуги

Почему съездить за границу в 2024 году будет дороже

И без того недешевые поездки за границу в грядущем 2024-м для россиян могут стать еще дороже. Все дело в нововведении, о котором задумались власти.

Дело в том, что стоимость одной важной услуги хотят повысить сразу на 20%. При этом без нее попасть даже в Турцию или Египет будет невозможно.

Если сейчас жители России могут оформить заграничный паспорт по цене от 1000 до 5000 рублей, то в будущем законодатели предлагают увеличить тарифы. По новым требованиям, за документ нового образца для взрослого придется отдать 6000 рублей, а для ребенка вместо 2500 — 3000 рублей, пишет портал «Аргументы и факты».

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