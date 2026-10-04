Рву лаваш на кусочки — получаю вкуснющий пирог: рецепт быстрой выпечки на каждый день

Традиционная выпечка обычно предполагает использование классического или заливного теста, однако существует более простой и эффективный способ приготовления. Оптимизировать процесс поможет применение лаваша, позволяющее приготовить оригинальный «рваный» пирог.
Ингредиенты:
- Лаваш — 3 листа;
- куриные яйца — 3 шт.;
- кефир — 150 мл;
- брынза — 250 г;
- твердый сыр — 100 г;
- зелень, соль, перец — по вкусу.
Технология приготовления:
Взбейте яйца с добавлением соли, перца, измельченной зелени и кефира. Добавьте нарезанную кубиками брынзу в полученную смесь и тщательно перемешайте.
Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и застелите ее листом лаваша. Влейте подготовленную начинку, равномерно распределив по форме порционные фрагменты оставшегося лаваша.
Подогните края нижнего листа лаваша и посыпьте заготовку тертым сыром для формирования аппетитной корочки. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов.
Выпекайте изделие в течение 30 минут. После готовности дайте пирогу остыть, затем нарежьте его на порционные куски.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также:
Куриные котлеты с «секретным» ингредиентом обожает вся семья — теперь готовлю только так.
Каша в прошлом: теперь готовлю гречку только так, и привычное блюдо становится необыкновенно вкусным.
Бургер из лаваша на сковороде: вкуснющую закуску растащат за 2 минуты — готовьте с запасом.