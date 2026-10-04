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Рву лаваш на кусочки — получаю вкуснющий пирог: рецепт быстрой выпечки на каждый день

Опубликовано: 4 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Рву лаваш на кусочки — получаю вкуснющий пирог: рецепт быстрой выпечки на каждый день
Рву лаваш на кусочки — получаю вкуснющий пирог: рецепт быстрой выпечки на каждый день
Городовой ру
Самый быстрый пирог из лаваша

Традиционная выпечка обычно предполагает использование классического или заливного теста, однако существует более простой и эффективный способ приготовления. Оптимизировать процесс поможет применение лаваша, позволяющее приготовить оригинальный «рваный» пирог.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 3 листа;
  • куриные яйца — 3 шт.;
  • кефир — 150 мл;
  • брынза — 250 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зелень, соль, перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Взбейте яйца с добавлением соли, перца, измельченной зелени и кефира. Добавьте нарезанную кубиками брынзу в полученную смесь и тщательно перемешайте.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и застелите ее листом лаваша. Влейте подготовленную начинку, равномерно распределив по форме порционные фрагменты оставшегося лаваша.

Подогните края нижнего листа лаваша и посыпьте заготовку тертым сыром для формирования аппетитной корочки. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов.

Выпекайте изделие в течение 30 минут. После готовности дайте пирогу остыть, затем нарежьте его на порционные куски.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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