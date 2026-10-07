С тестом долго не вожусь: готовлю ароматный творожный пирог на сковороде — максимум вкуса, минимум усилий

Рецепт творожного пирога с апельсиновой цедрой рассчитан на быстрое приготовление в течение 15 минут. Рекомендуется подавать блюдо со сметаной и медом.
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- кефир — 200 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- соль — ½ ч. л.;
- экстракт ванили — 1 ч. л.;
- сода — ¾ ч. л.;
- мука — 150 г;
- цедра апельсина;
- сливочное масло — 15 г.
Технология приготовления:
В емкости смешайте кефир, сахар, яйца и творог. Добавьте натертую апельсиновую цедру и тщательно перемешайте. Введите муку с содой, доведите массу до однородной консистенции.
Разогрейте сковороду, добавив сливочное и небольшое количество растительного масла. Выложите подготовленное тесто, равномерно распределив его по поверхности при помощи силиконовой лопатки. Готовьте на медленном огне под закрытой крышкой.
Обжаривайте изделие в течение 5 минут с одной стороны, после чего переверните и добавьте небольшое количество растительного масла по краям сковороды. Накройте крышкой и доведите до готовности на слабом огне в течение 6 минут.
Дайте блюду слегка остыть, после чего переложите его на сервировочное блюдо. Рекомендуется подавать со сметаной и мёдом. Приятного аппетита.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также:
Сыплю 5 г — и начинка в 2 раза вкуснее: моментальный куриный пирог на сковороде — проще хачапури.
Готовлю идеальные чебуреки: тесто эластичное, а начинка сочная и не вытекает – простой рецепт.