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С тестом долго не вожусь: готовлю ароматный творожный пирог на сковороде — максимум вкуса, минимум усилий

Опубликовано: 7 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
С тестом долго не вожусь: готовлю ароматный творожный пирог на сковороде — максимум вкуса, минимум усилий
С тестом долго не вожусь: готовлю ароматный творожный пирог на сковороде — максимум вкуса, минимум усилий
Городовой ру
Как приготовить очень быстрый пирог

Рецепт творожного пирога с апельсиновой цедрой рассчитан на быстрое приготовление в течение 15 минут. Рекомендуется подавать блюдо со сметаной и медом.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • кефир — 200 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • экстракт ванили — 1 ч. л.;
  • сода — ¾ ч. л.;
  • мука — 150 г;
  • цедра апельсина;
  • сливочное масло — 15 г.

Технология приготовления:

В емкости смешайте кефир, сахар, яйца и творог. Добавьте натертую апельсиновую цедру и тщательно перемешайте. Введите муку с содой, доведите массу до однородной консистенции.

Разогрейте сковороду, добавив сливочное и небольшое количество растительного масла. Выложите подготовленное тесто, равномерно распределив его по поверхности при помощи силиконовой лопатки. Готовьте на медленном огне под закрытой крышкой.

Обжаривайте изделие в течение 5 минут с одной стороны, после чего переверните и добавьте небольшое количество растительного масла по краям сковороды. Накройте крышкой и доведите до готовности на слабом огне в течение 6 минут.

Дайте блюду слегка остыть, после чего переложите его на сервировочное блюдо. Рекомендуется подавать со сметаной и мёдом. Приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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