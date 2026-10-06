Городовой / Новости Петербурга / Сезон речных прогулок в Петербурге подходит к концу: готовимся к зимним круизам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге Новости Петербурга
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября Полезное
Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной Новости Петербурга
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае Новости Петербурга
80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Сезон речных прогулок в Петербурге подходит к концу: готовимся к зимним круизам

Опубликовано: 6 октября 2026 10:47
 Проверено редакцией
Сезон речных прогулок в Петербурге подходит к концу: готовимся к зимним круизам
Сезон речных прогулок в Петербурге подходит к концу: готовимся к зимним круизам
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Городские причалы начинают постепенно закрываться на зимовку.

Осень в Петербурге вступила в свои права, а это значит, что прогулкам на теплоходах и речных трамвайчиках приходит конец.

Когда и какие причалы закроют первыми

Пирс у Дворцовой или на Фонтанке скоро опустеет. Власти закрывают причалы волнами, чтобы подготовить оборудование к холодам, рассказали в городском Комитете по транспорту.

График первых закрытий:

  • 19 октября — перестанет принимать суда причал на Университетской набережной.
  • 20 октября — закроются популярная «Дворцовая пристань» и причал на набережной Мартынова.
  • 24 октября — уйдет на отдых пристань у Университета путей сообщения на реке Фонтанке.

Где еще можно успеть прокатиться

Если вы еще не закрыли сезон, время пока есть. До самых последних дней навигации продолжат работать:

  • Причал на набережной Макарова;
  • Причал на «Южной дороге» (Крестовский остров);
  • Речной вокзал.

Обычно общая навигация для маломерных судов по рекам и каналам Петербурга полностью завершается к середине ноября — когда температура стабильно уходит в минус. Разводку мостов на Неве традиционно прекращают в ночь на 30 ноября.

Водные прогулки зимой: как это устроено

Любителям речных пейзажей не придется грустить до мая. Причал у Петропавловской крепости будет работать круглый год.

Прошлой зимой в городе успешно запустили экскурсии на судах на воздушной подушке («хивусах»). Опыт решили повторить:

  • Катерам не страшен лед — они скользят прямо по замерзшей Неве.
  • Внутри тепло и комфортно даже в мороз.
  • Главные зимние маршруты: ледовый тур по историческому центру и поездка по Финскому заливу к башне «Лахта Центра».

Памятка для тех, кто идет на причал сейчас

  1. Одевайтесь теплее. На воде осенью температура ощущается на 4–5 градусов ниже, чем на суше. Берите шапки, перчатки и термос с чаем.
  2. Уточняйте расписание. Из-за сильного ветра, дождей или ранней наледи рейсы могут отменять в последний момент.
  3. Ищите актуальную информацию. Подробный график закрытия каждого городского причала можно посмотреть на официальных ресурсах городских транспортных служб.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда появится метро в Кудрово.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью