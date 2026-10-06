Сезон речных прогулок в Петербурге подходит к концу: готовимся к зимним круизам

Осень в Петербурге вступила в свои права, а это значит, что прогулкам на теплоходах и речных трамвайчиках приходит конец.
Когда и какие причалы закроют первыми
Пирс у Дворцовой или на Фонтанке скоро опустеет. Власти закрывают причалы волнами, чтобы подготовить оборудование к холодам, рассказали в городском Комитете по транспорту.
График первых закрытий:
- 19 октября — перестанет принимать суда причал на Университетской набережной.
- 20 октября — закроются популярная «Дворцовая пристань» и причал на набережной Мартынова.
- 24 октября — уйдет на отдых пристань у Университета путей сообщения на реке Фонтанке.
Где еще можно успеть прокатиться
Если вы еще не закрыли сезон, время пока есть. До самых последних дней навигации продолжат работать:
- Причал на набережной Макарова;
- Причал на «Южной дороге» (Крестовский остров);
- Речной вокзал.
Обычно общая навигация для маломерных судов по рекам и каналам Петербурга полностью завершается к середине ноября — когда температура стабильно уходит в минус. Разводку мостов на Неве традиционно прекращают в ночь на 30 ноября.
Водные прогулки зимой: как это устроено
Любителям речных пейзажей не придется грустить до мая. Причал у Петропавловской крепости будет работать круглый год.
Прошлой зимой в городе успешно запустили экскурсии на судах на воздушной подушке («хивусах»). Опыт решили повторить:
- Катерам не страшен лед — они скользят прямо по замерзшей Неве.
- Внутри тепло и комфортно даже в мороз.
- Главные зимние маршруты: ледовый тур по историческому центру и поездка по Финскому заливу к башне «Лахта Центра».
Памятка для тех, кто идет на причал сейчас
- Одевайтесь теплее. На воде осенью температура ощущается на 4–5 градусов ниже, чем на суше. Берите шапки, перчатки и термос с чаем.
- Уточняйте расписание. Из-за сильного ветра, дождей или ранней наледи рейсы могут отменять в последний момент.
- Ищите актуальную информацию. Подробный график закрытия каждого городского причала можно посмотреть на официальных ресурсах городских транспортных служб.
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