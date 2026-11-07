Штрафы за парковку в Петербурге: проект принят за основу вопреки спорам

Какие аргументы звучали в зале и что это значит для водителей

В петербургском парламенте обсуждали серьёзное ужесточение ответственности за неоплаченную парковку — суммы штрафов планируют заметно поднять.

Инициатива вызвала оживлённые дебаты: у депутатов и представителей бизнеса есть вопросы к пропорциям наказаний и возможным последствиям.

Суть законопроекта и цифры

Депутаты уже приняли документ за основу: впереди — доработка поправок, срок подачи предложений продлили до 13 ноября. Главная цель — сделать наказание ощутимым, чтобы платить за стоянку было выгоднее, чем рисковать штрафом.

Что предлагают по суммам и статистике:

штраф для граждан хотят поднять с 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — до 30 тысяч;

за пять лет по статье 37.2 выявили почти 3,2 млн нарушений: более 2,1 млн — у физлиц, около 499 тысяч — у юрлиц;

свыше 68 % постановлений приходится на граждан, но власти считают, что текущая ответственность недостаточно сдерживает нарушителей;

в Москве штрафы доходят до 50 тысяч рублей, в других регионах — от 20 до 45 тысяч, за повторные случаи — до 60 тысяч.

О чём спорят в Заксобрании

Дискуссия строится вокруг разницы в наказаниях и практических сложностей. Депутаты обращают внимание, что для юрлиц штраф в шесть раз выше, и спрашивают, чем обоснована такая пропорция.

Представитель губернатора объясняет: рост штрафов — сигнал бизнесу не злоупотреблять городскими парковками, особенно на фоне увеличения доставок и коммерческого трафика.

Каршеринговые компании указывают на технические проблемы: из‑за сбоев геолокации и нестабильного интернета часть штрафов приходится оспаривать в суде.

Ещё один риск — что повышенные санкции для юрлиц косвенно лягут на водителей. Также звучат опасения: водители могут начать парковаться во дворах жилых домов, чтобы избежать платных зон.

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