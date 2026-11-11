Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима

Аномальное тепло задержится на Русской равнине

Первая волна настоящего холода на Русской равнине отгремела, но зима так и не закрепилась: снежный покров долго не продержится. Впереди ещё около недели аномально тёплой погоды, а устойчивое похолодание синоптики ждут лишь на границе ноября и декабря.

О том, почему сезон меняет характер, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

Недавнее похолодание: яркое, но короткое

Прошедшее похолодание успело пощекотать нервы: за сутки в отдельных районах Среднего Поволжья и Предуралья выпало 15–20 см снега, а осадки добрались даже до Причерноморья.

Правда, зима в Центральную Россию и Поволжье пришла с опозданием примерно в полторы недели, а у подножия Урала снег задержался почти на месяц относительно обычного срока.

Почему зима стала «непостоянной»

Главную роль играет глобальное потепление. Средняя температура растёт, и время существования снежного покрова сокращается: если раньше центральные районы Русской равнины укрывались снегом около четырёх месяцев, то сейчас этот период сжался почти на полторы недели. Аналогичная картина и в Сибири.

При этом классическая русская зима, по мнению синоптика, никуда не денется — смена сезонов определяется астрономией, а не модой на климат. Но характер зимы меняется: экстремальные ноябрьские осадки в нынешнем столетии фиксируются вдвое чаще обычного, а снегопады становятся мощнее, хотя и реже.

Что ждёт в ближайшие дни

В четверг синоптики снова ждут перехода дождя в снег, но тёплые атлантические воздушные массы не дадут снегу закрепиться. Настоящая зимняя погода установится лишь в конце ноября — начале декабря, когда земля как следует остынет.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что синоптики представили новый прогноз на декабрь.