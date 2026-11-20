Синоптики представили предварительный прогноз: какой будет зима в России

Не мороз, а перепады — к чему готовиться

Зима в этот раз будто решила сыграть на контрастах: вместо ровных морозов — качели температур, вместо привычного снега — смесь осадков и оттепелей. При этом конец сезона может резко «подморозить» даже тех, кто уже настроился на раннюю весну.

Общий прогноз: тепло, влажно и нестабильно

Метеорологи склоняются к тому, что зима будет теплее нормы на 1–5 градусов, а объём осадков превысит привычные значения. Гидрометцентр даёт 65–69 % вероятности именно такого сценария.

Главная интрига — февраль: есть риск внезапного стратосферного потепления, из‑за которого арктический холод может прорваться в умеренные широты. А из‑за Эль‑Ниньо и рекордно низкого уровня арктического льда погода способна преподносить сюрпризы вплоть до конца сезона.

Региональные особенности

В Центральной России снег задержится: устойчивый покров появится ближе к концу декабря, а январь выдастся самым холодным — местами до −25. В Петербурге акцент на влажность: оттепели будут быстро сменяться снегопадами, а сырость сделает холод ощутимее.

На Урале зима начнётся рано и жёстко: с декабря уже −10…−15, в январе — до −25 и ниже. Сибирь ждёт тёплая, но снежная зима: в Красноярском крае осадков может быть на 30–40 % выше нормы.

Дальний Восток, напротив, окажется холоднее обычного, а юг страны — самым спокойным: в Сочи плюс 5…10, снег почти не ожидается.

Эта зима — про нестабильность, а не про суровые морозы. Если подготовиться к перепадам и держать руку на пульсе прогнозов, сезон пройдёт спокойнее.

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