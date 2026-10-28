Склады за кольцевой против офисов в центре: почему в Ленобласти зарплаты растут быстрее, чем в Северной столице

В Петербурге соискателям в среднем предлагают около 94 тысяч рублей.

Кажется, эпоха, когда ради хороших денег нужно было обязательно сидеть в офисе, подошла к концу. Рынок труда в Петербурге и Ленинградской области круто развернулся.

Область наступает городу на пятки

Раньше схема была простой: живешь в области — едешь на заработки в Петербург. Теперь всё иначе. Разрыв в зарплатах между городом и областью стремительно тает.

В Петербурге соискателям в среднем предлагают около 94 тысяч рублей (рост на 5–8% с начала года). В Ленобласти планка поднялась уже до 88–90 тысяч рублей (рост до 9%), сообщает "ДП" со ссылкой на пресс–службу hh.ru по СЗФО.

Областные предприятия растут как на дрожжах. В регионе открываются новые производства и огромные логистические склады. Людей катастрофически не хватает.

Чтобы местные жители не уезжали на работу в город, областным заводам приходится раскошеливаться и поднимать ставки быстрее, чем в Петербурге.

Офисный штиль и конец легких денег в IT

Офисные сотрудники теряют в доходах. Официальная инфляция в городе превысила 6%. При этом у многих зарплаты выросли всего на 2,5–3,5%. По сути, люди стали беднее.

Среди отстающих оказались:

маркетологи и пиарщики;

специалисты по подбору персонала (HR);

рядовые строители.

Но самый громкий щелчок по носу получили новички в IT. Опытные программисты («сеньоры») по-прежнему получают огромные деньги. А вот рынок начинающих специалистов («джуниоров») и тестировщиков просто рухнул.

Мода на быстрые онлайн-курсы сыграла злую шутку: выпускников тысячи, а реальных задач для них нет. Работодатели выбирают из сотен резюме на одно место и резко сбивают зарплаты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что продуктовая корзина в Петербурге почти догнала столичную.