Склады за кольцевой против офисов в центре: почему в Ленобласти зарплаты растут быстрее, чем в Северной столице

Кажется, эпоха, когда ради хороших денег нужно было обязательно сидеть в офисе, подошла к концу. Рынок труда в Петербурге и Ленинградской области круто развернулся.
Область наступает городу на пятки
Раньше схема была простой: живешь в области — едешь на заработки в Петербург. Теперь всё иначе. Разрыв в зарплатах между городом и областью стремительно тает.
В Петербурге соискателям в среднем предлагают около 94 тысяч рублей (рост на 5–8% с начала года). В Ленобласти планка поднялась уже до 88–90 тысяч рублей (рост до 9%), сообщает "ДП" со ссылкой на пресс–службу hh.ru по СЗФО.
Областные предприятия растут как на дрожжах. В регионе открываются новые производства и огромные логистические склады. Людей катастрофически не хватает.
Чтобы местные жители не уезжали на работу в город, областным заводам приходится раскошеливаться и поднимать ставки быстрее, чем в Петербурге.
Офисный штиль и конец легких денег в IT
Офисные сотрудники теряют в доходах. Официальная инфляция в городе превысила 6%. При этом у многих зарплаты выросли всего на 2,5–3,5%. По сути, люди стали беднее.
Среди отстающих оказались:
- маркетологи и пиарщики;
- специалисты по подбору персонала (HR);
- рядовые строители.
Но самый громкий щелчок по носу получили новички в IT. Опытные программисты («сеньоры») по-прежнему получают огромные деньги. А вот рынок начинающих специалистов («джуниоров») и тестировщиков просто рухнул.
Мода на быстрые онлайн-курсы сыграла злую шутку: выпускников тысячи, а реальных задач для них нет. Работодатели выбирают из сотен резюме на одно место и резко сбивают зарплаты.
Ранее «Городовой» рассказывал, что продуктовая корзина в Петербурге почти догнала столичную.