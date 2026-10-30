Спасённый из Янтарной комнаты: как сибирский театр уберёг царское сокровище

Крошечную часть этого чуда всё-таки удалось спасти.

Все знают трагическую судьбу знаменитой Янтарной комнаты. В годы Великой Отечественной войны фашисты вывезли её из Царского Села, и шедевр бесследно исчез.

Но мало кто знает, что крошечную часть этого чуда всё-таки удалось спасти.

Речь идёт о старинном янтарном ларце. Он пережил бомбёжки, проехал через полстраны и нашёл надёжное укрытие в далёкой Сибири.

Сегодня эта удивительная реликвия стала главным героем виртуального проекта «Отзвук Ленинграда», приуроченного к 85-летию начала войны, сообщает канал музея-заповедника Царское Село.

Шедевр с барочным характером

Этот ларец — настоящий ровесник Янтарной комнаты. Его создал мастер Готфрид Турау, один из главных авторов знаменитого «янтарного чуда».

Предмет поражает тонкостью работы. На его крышке красуются резные фигурки Венеры и Амура. В стенки вставлены прозрачные янтарные медальоны с затейливыми узорами.

С 1860 года ларец стоял прямо в Янтарной комнате Екатерининского дворца. Он был её неотъемлемой частью целых восемьдесят лет — вплоть до лета 1941 года.

Эвакуация под свист бомб

Когда началась война, сотрудники музеев совершили настоящий подвиг. В спешке, под угрозой окружения они упаковывали тонны бесценных экспонатов.

В ночь на 1 июля 1941 года янтарный ларец бережно уложили в ящик и отправили первым эшелоном в тыл — в город Горький (ныне Нижний Новгород). Но спокойно переждать войну там не вышло. Осенью немцы начали жестоко бомбить город.

Сокровища снова пришлось спасать. Ларец погрузили в вагоны и повезли ещё дальше на восток: сначала в Томск, а затем — в Новосибирск.

Главный «сейф» страны

В Новосибирске ларец и сотни других ленинградских сокровищ обрели временный дом. Им стало гигантское здание Театра оперы и балета.

Театр только-только построили. Там ещё ни разу не давали спектаклей. Огромное монументальное здание с мощным куполом превратилось в гигантский ковчег для культуры всей страны.

В полутёмных и холодных залах театра бок о бок стояли ящики из Эрмитажа, Третьяковки и Царского Села. Музейщики жили прямо там же. Они круглосуточно следили за температурой и влажностью, спасая капризный янтарь от сухости и мороза.

И они справились. Ни один шедевр не пострадал.

Как увидеть реликвию сегодня

Спустя десятилетия Петербург и Новосибирск снова объединились. Петербургская и Новосибирская филармонии вместе с Союзом музеев запустили онлайн-проект «Отзвук Ленинграда».

Его суть проста: собрать на одной виртуальной площадке истории и снимки тех самых вещей, которые сибиряки сберегли для потомков.

Теперь увидеть спасённый янтарный ларец может любой желающий. Достаточно зайти на интернет-ресурсы проекта. Это не просто красивая вещь из музея — это символ человеческой преданности своему делу и настоящей победы над разрушением.

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