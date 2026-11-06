Старый ковер не выбрасываю — заливаю краской и делаю незаменимую вещь для работ на даче: 3 идеи для садоводов

Как можно использовать старый ковер на даче

От старых ковров, которые уже не используются в квартире, принято избавляться. Но делать этого не стоит. Покрытие может еще пригодиться на даче. Из старого ковра получится сделать коврик у входа или дорожку. Важно подготовить материал, тогда все пройдет просто идеально.

Мытье и проверка покрытия

Лучше всего выбрать ковер, который имеет короткий ворс. Его легко будет разрезать и покрасить. Подготовьте на даче плоскую поверхность, выложите на нее изделие. Промойте ковер, дайте ему высохнуть на солнце.

Для замены цвета следует воспользоваться краской для наружных работ, которая пригодна для ковра. Акриловые и резиновые варианты не подойдут, поэтому проконсультируйтесь в магазине.

Под ковер постелите пленку, наносите краску с помощью валика или большой кисти. Старайтесь выбирать ту краску, которая быстро сохнет. Как использовать покрытие?

Сделайте дорожку между грядками

Если ковер разрезать на длинные части, то их можно разложить между грядками и клумбами. Это позволит меньше разносить грязь по участку.

Изготовьте подкладку для дачной мебели

Небольшие куски ковра станут идеальными подкладками для стола, стульев и прочей садовой мебели. Материал и основание должны быть ровными.

Создайте коврик для входа в дом

Перед входной дверью стоит выложить прямоугольный кусок ковра, на котором можно будет хранить обувь, вытирать ноги после дачных работ. Учтите, что из-за краски ворс будет плохо впитывать влагу, поэтому для этой цели лучше оставить его без покрытия, сообщает progoroduhta.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова советует использовать для нарезки ковра острые ножницы, которые были заточены непосредственно перед работой. Любые действия важно выполнять в сухую солнечную погоду.

Фото: Сгенерировано ИИ

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