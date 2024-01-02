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Так чистят мандарины опытные хозяйки: руки и одежду не пачкают

Так чистят мандарины опытные хозяйки: руки и одежду не пачкают
Как быстро и аккуратно почистить мандарины

Самый простой способ.

В отличие от грейпфрутов или апельсинов, мандарины довольно легко чистятся. Но все же иногда попадаются такие плоды, после которых руки, одежда и поверхности оказываются запачканы соком. А некоторые цитрусы имеют такую жесткую кожуру, что подцепить ее ногтем и вовсе не удается.

Тогда на помощь придет простая хитрость. С ней вы почистите мандарины за пару секунд — сок не разбрызгается, а руки останутся чистыми.

У мандарина срежьте низ и верхушку, не задевая мякоть. Затем сделайте вдоль шкурки ровный надрез по всей высоте плода, снова стараясь не задеть сами дольки.

После вам останется просто развернуть кожуру — дольки будут держаться на ней в ряд. В таком виде их удобно брать, не боясь запачкаться, отмечает портал Webspoon.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Лайфхак Советы Продукты питания
2 января 2024 10:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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