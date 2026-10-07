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Улыбнулся за 2,3 секунды и сэкономил 30 рублей: как оплата по биометрии завоевывает метро Петербурга

Опубликовано: 7 октября 2026 14:44
 Проверено редакцией
Улыбнулся за 2,3 секунды и сэкономил 30 рублей: как оплата по биометрии завоевывает метро Петербурга
Улыбнулся за 2,3 секунды и сэкономил 30 рублей: как оплата по биометрии завоевывает метро Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
С начала 2026 года уже более 100 тысяч пассажиров петербургского метро прошли через турникеты без карт, телефонов и наличных.

Проход за пару секунд

Главная причина перейти на биометрию — это скорость. Раньше турникет немного «думал», пока проверял баланс и списывал деньги.

Теперь всё работает иначе: сначала открываются створки, а деньги списываются уже после того, как вы прошли, рассказали в городском Комитете по транспорту.

Благодаря этому оплата стала быстрее на 18%. В среднем проход занимает всего от 2,3 до 2,9 секунды. На станциях больше не нужно толкаться в очереди.

Кстати, биометрия работает уже абсолютно везде — на каждой станции метро установили минимум по два новых терминала.

Сколько стоит проезд?

Цена поездки зависит от того, какую карту вы привязали к своему цифровому профилю:

  • 95 рублей — при оплате обычной банковской картой.
  • 65 рублей — если привязать Единую карту петербуржца (ЕКП).

Экономия с ЕКП получается ощутимой, особенно если ездить каждый день.

Полный контроль в личном кабинете

Разработчики обновляют не только турникеты, но и приложение. В личном кабинете пассажира добавили несколько удобных функций:

  1. История поездок. Теперь виден каждый проход по биометрии или карте.
  2. Чек за каждую операцию. Его можно легко скачать, если нужен отчет для работы.
  3. Самозапрет на оплату. Полезная фишка для тех, у кого есть проездной. Если вы не хотите случайно оплатить проезд «лицом», биометрию можно временно заблокировать в один клик.

Многие опасаются за свои данные, но система устроена безопасно. Камера на турникете не сохраняет ваши фотографии. Она лишь превращает лицо в зашифрованный цифровой код и сверяет его с базой данных. Если коды совпадают — путь свободен.

Ранее «Городовой» рассказывал, что трамвай до Славянки готовится к полному запуску.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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