Улыбнулся за 2,3 секунды и сэкономил 30 рублей: как оплата по биометрии завоевывает метро Петербурга

С начала 2026 года уже более 100 тысяч пассажиров петербургского метро прошли через турникеты без карт, телефонов и наличных.

Проход за пару секунд

Главная причина перейти на биометрию — это скорость. Раньше турникет немного «думал», пока проверял баланс и списывал деньги.

Теперь всё работает иначе: сначала открываются створки, а деньги списываются уже после того, как вы прошли, рассказали в городском Комитете по транспорту.

Благодаря этому оплата стала быстрее на 18%. В среднем проход занимает всего от 2,3 до 2,9 секунды. На станциях больше не нужно толкаться в очереди.

Кстати, биометрия работает уже абсолютно везде — на каждой станции метро установили минимум по два новых терминала.

Сколько стоит проезд?

Цена поездки зависит от того, какую карту вы привязали к своему цифровому профилю:

95 рублей — при оплате обычной банковской картой.

— при оплате обычной банковской картой. 65 рублей — если привязать Единую карту петербуржца (ЕКП).

Экономия с ЕКП получается ощутимой, особенно если ездить каждый день.

Полный контроль в личном кабинете

Разработчики обновляют не только турникеты, но и приложение. В личном кабинете пассажира добавили несколько удобных функций:

История поездок. Теперь виден каждый проход по биометрии или карте. Чек за каждую операцию. Его можно легко скачать, если нужен отчет для работы. Самозапрет на оплату. Полезная фишка для тех, у кого есть проездной. Если вы не хотите случайно оплатить проезд «лицом», биометрию можно временно заблокировать в один клик.

Многие опасаются за свои данные, но система устроена безопасно. Камера на турникете не сохраняет ваши фотографии. Она лишь превращает лицо в зашифрованный цифровой код и сверяет его с базой данных. Если коды совпадают — путь свободен.

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