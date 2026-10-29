Умные садоводы обрубают груши до ствола — обязательно до середины ноября: вот зачем это нужно

После плодоношения соки движутся медленнее, и раны заживают быстрее. Весна может прийти неожиданно, и вы не успеете срезать ветви до вегетации. Учитывайте правила осенней обрезки груши.
Щадящая обрезка
Осенняя обрезка груши должна быть минимальной. Удаляйте как можно меньше ветвей. Уберите слишком старые, сухие и сломанные побеги. Срежьте ветки, которые загущают крону. Не трогайте здоровые и плодоносящие ветви без необходимости.
Как сделать срезы правильно
Срезайте ветви до ствола, но не заходите на его поверхность. Так рана быстрее затянется, а сокодвижение не нарушится. Используйте острый инструмент, чтобы срез был ровным. Обработайте крупные срезы садовым варом. Не оставляйте пеньки — они плохо заживают и могут загнить.
Соблюдайте сроки
Проводите обрезку после завершения плодоношения, но до первых заморозков. Не откладывайте работу на позднюю осень. В холодную погоду раны заживают хуже. Если не успели осенью, перенесите обрезку на раннюю весну до распускания почек. Регулярно осматривайте дерево и удаляйте поврежденные ветви.
Полезный совет от автора
Алина Владимирова, автор "Городового" каждый год в конце октября делает обрезку груши на дачном участке родителей. Она дает несколько советов:
- Не оставляйте срезы без защиты;
- крупные раны диаметром больше двух сантиметров сразу замазывайте садовым варом или специальной пастой;
- мелкие срезы затягиваются сами, но в сырую осень их тоже лучше обработать;
- инструмент дезинфицируйте спиртом после каждого дерева, чтобы не переносить инфекцию;
- срезанные ветви не оставляйте под кроной: сожгите их или вынесите с участка.
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