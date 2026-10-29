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Умные садоводы обрубают груши до ствола — обязательно до середины ноября: вот зачем это нужно

Опубликовано: 29 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Умные садоводы обрубают груши до ствола — обязательно до середины ноября: вот зачем это нужно
Умные садоводы обрубают груши до ствола — обязательно до середины ноября: вот зачем это нужно
Городовой ру
Осенняя обрезка плодовых деревьев имеет преимущества перед весенней.

После плодоношения соки движутся медленнее, и раны заживают быстрее. Весна может прийти неожиданно, и вы не успеете срезать ветви до вегетации. Учитывайте правила осенней обрезки груши.

Щадящая обрезка

Осенняя обрезка груши должна быть минимальной. Удаляйте как можно меньше ветвей. Уберите слишком старые, сухие и сломанные побеги. Срежьте ветки, которые загущают крону. Не трогайте здоровые и плодоносящие ветви без необходимости.

Как сделать срезы правильно

Срезайте ветви до ствола, но не заходите на его поверхность. Так рана быстрее затянется, а сокодвижение не нарушится. Используйте острый инструмент, чтобы срез был ровным. Обработайте крупные срезы садовым варом. Не оставляйте пеньки — они плохо заживают и могут загнить.

Соблюдайте сроки

Проводите обрезку после завершения плодоношения, но до первых заморозков. Не откладывайте работу на позднюю осень. В холодную погоду раны заживают хуже. Если не успели осенью, перенесите обрезку на раннюю весну до распускания почек. Регулярно осматривайте дерево и удаляйте поврежденные ветви.

Полезный совет от автора

Алина Владимирова, автор "Городового" каждый год в конце октября делает обрезку груши на дачном участке родителей. Она дает несколько советов:

  • Не оставляйте срезы без защиты;
  • крупные раны диаметром больше двух сантиметров сразу замазывайте садовым варом или специальной пастой;
  • мелкие срезы затягиваются сами, но в сырую осень их тоже лучше обработать;
  • инструмент дезинфицируйте спиртом после каждого дерева, чтобы не переносить инфекцию;
  • срезанные ветви не оставляйте под кроной: сожгите их или вынесите с участка.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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