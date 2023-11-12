В доме финской хозяйки не увидите губку для мытья посуды: нашли вещь получше

О необходимости регулярной замены губок для мытья посуды знают многие. Количество бактерий, которые скапливаются в пористой текстуре, сравнимо с числом микробов на ершике из туалета. Однако полностью отказаться от удобного аксессуара пока решились только финские хозяйки. Они нашли вещицу получше.

В Европе даже подумывают о полном запрете производства поролоновых губок в целях защиты природы. Ведь для полного разложения материалу может потребоваться около 500 лет. Поэтому многие начали переходить на щетки.

На финском языке для их обозначения уже придумали специальное слово — Astiaharja. Мелкие зубчики справляются с загрязнениями ничуть не хуже, а в случае с жирными сковородками более подходящего инструмента не найти, говорится на Дзен-канале «Стеклянная сказка».

Источник фото: Дзен-канал «Стеклянная сказка»

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