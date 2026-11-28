В Матвеев день это делать – страшный грех: что запрещают народные приметы на 29 ноября

Конец ноября соединяет церковное и народное: верующие вспоминают апостола Матфея, а в последнее воскресенье месяца в России чествуют матерей.

Дата выпадает на продолжающийся Рождественский пост, но воскресный день вносит послабление. Разберитесь, что стоит сделать 29 ноября и чего избегать, чтобы провести день спокойно и с пользой.

Вспомните апостола Матфея

До встречи с Христом Матфей был мытарем — сборщиком налогов, и общество относилось к таким людям с презрением. Христос позвал его прямо у места сбора пошлин, и Матфей оставил прежнее занятие. С его именем связывают первое Евангелие. История напоминает: человек способен круто изменить жизнь, какой бы путь он ни выбрал раньше.

Проведите день с семьей

В народе 29 ноября называли Матвеем Ветродуем из-за переменчивой погоды. Предки старались вечером оставаться дома, обсуждать хозяйственные дела и готовиться к холодам. Навестите родственников или позвоните тем, с кем давно не общались. Помиритесь, если есть разногласия. Приготовьте постное блюдо: 28 ноября начался Рождественский пост, а в воскресенье разрешается рыба.

Не ссорьтесь и не давайте пустых обещаний

Народная традиция предостерегает от сплетен, сквернословия и жадности. Не обещайте того, что не выполните, и не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается. Церковь особого списка запретов на этот день не устанавливает, но злоба, ложь и зависть вредят всегда.

Приметы: народный фольклор

Ветреный день сулил метели до Николы Зимнего. Низкие облака предвещали скорое похолодание, дождь — мягкую зиму, а ясный мороз — усиление холодов. Не относитесь к этим приметам как к прогнозу: научного подтверждения у них нет.