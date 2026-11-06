В ноябре хризантема только этого и ждет: всего одна хитрость - и весной куст руками не обхватить

Хризантема – сильная и бесстрашная королева поздней осени, но даже ей требуется защита на зиму.

Есть один хитрый трюк, который поможет цветам легко пережить зимние морозы – и это хранение в траншеях.

Как защитить хризантему от морозов

Сначала выкопайте канавку глубиной 50 см, а длиной – в зависимости от количества посаженных экземпляров. Дно застелите еловыми ветками или опилками.

Как только наступят первые холода, обрежьте хризантемы и выкопайте их вместе с земляным комом. Плотно прижимая их друг к другу, разместите их в траншее – можно как горизонтально, так и вертикально. Оставшееся между кустиками пустое пространство заполните сухими опилками.

Сверху хризантемы нужно укрыть доской или шиферным листом. Канавку накройте водонепроницаемым тканевым полотном, зафиксировав его у поверхности почвы – так вода не просочится внутрь.

Когда наступит весна, слой за слоем в течение 2-х дней раскрывайте сооружение. На дату посадки перезимовавшие хризантемы проснутся и в дальнейшем будут хорошо расти и развиваться.

Важно: индийские хризантемы, игольчатые подвиды и сорта с большим махровым цветением после выкопки необходимо занести в помещение.

Перед выкопкой не забудьте обработать цветы фунгицидами и инсектицидными средствами. Как только наступят стабильные холода, обрежьте кустики так, чтобы высота пеньков составляла 5-10 см, а на срезы нанесите бордоскую жидкость или медный купорос.