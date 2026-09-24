В огромном Китае всего один часовой пояс вместо пяти: причина может удивить

Многие гости Поднебесной поначалу теряются: как в такой огромной стране может быть всего один часовой пояс. История этого решения уходит корнями в середину прошлого века и тесно связана с политическими переменами.
То, что кажется странным с точки зрения комфорта, для властей КНР — вопрос символизма и управления.
Почему Китай живёт по пекинскому времени
В 1949 году страна перешла на единое время — и это не про удобство, а про идеологию. Правительство видело в одном часовом поясе наглядный символ сплочённости нации и силы общего курса.
С тех пор вся официальная жизнь привязана к часам столицы: расписания, трансляции, рабочие графики.
Как это ощущается на местах
- В восточных провинциях полдень по Пекину — это ещё раннее утро, когда солнце только набирает силу.
- В западных регионах тот же полдень приходится почти на вечер, когда день уже клонится к закату.
- Госслужащие обязаны ориентироваться на пекинское время, даже если оно не совпадает с ритмом природы.
Вывод
Единое время в Китае — не про географическую логику, а про централизованное управление и национальный образ. Такая система создаёт бытовые неудобства, но остаётся частью государственной модели. Для путешественников это повод заранее подстроить свои планы под местный «официальный» ритм.
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