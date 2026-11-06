В Петербурге разработают порядок профобучения для школьников, не сдавших ОГЭ

В Петербурге подросткам помогут найти путь в профессию

В Северной столице расширяют возможности для школьников, у которых не всё гладко с итоговой аттестацией. Власти решили не оставлять ребят без поддержки и дают им шанс освоить востребованную специальность.

Теперь у подростков появится понятный маршрут: от выбора профессии до места обучения.

Что меняется для школьников

Городские власти обновили полномочия Комитета по образованию: теперь ведомство напрямую отвечает за профессиональное обучение подростков, которые не справились с ГИА после 9-го класса или пропустили её сроки.

Комитет подготовит список доступных профессий и подберёт учебные площадки, а заодно пропишет, как именно будет строиться процесс. Следить за тем, чтобы всё работало как надо, будет вице-губернатор Ирина Потехина.

На что обратить внимание подросткам и родителям

Чтобы не запутаться в новых возможностях, полезно держать руку на пульсе:

следить за публикациями на сайте администрации — там появится перечень профессий;

уточнять в школах и центрах профориентации, какие программы запускают в городе;

заранее присматривать направления, где есть практика и шансы на трудоустройство;

не откладывать вопросы — чем раньше начать разбираться, тем проще выбрать подходящий вариант.

Такой подход даёт ребятам реальный шанс быстро выйти на рынок труда и не терять время, передает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что Перинатальный центр в Петербурге выделит 20 млн рублей на стирку белья.