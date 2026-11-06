В Петербурге разработают порядок профобучения для школьников, не сдавших ОГЭ

В Северной столице расширяют возможности для школьников, у которых не всё гладко с итоговой аттестацией. Власти решили не оставлять ребят без поддержки и дают им шанс освоить востребованную специальность.
Теперь у подростков появится понятный маршрут: от выбора профессии до места обучения.
Что меняется для школьников
Городские власти обновили полномочия Комитета по образованию: теперь ведомство напрямую отвечает за профессиональное обучение подростков, которые не справились с ГИА после 9-го класса или пропустили её сроки.
Комитет подготовит список доступных профессий и подберёт учебные площадки, а заодно пропишет, как именно будет строиться процесс. Следить за тем, чтобы всё работало как надо, будет вице-губернатор Ирина Потехина.
На что обратить внимание подросткам и родителям
Чтобы не запутаться в новых возможностях, полезно держать руку на пульсе:
- следить за публикациями на сайте администрации — там появится перечень профессий;
- уточнять в школах и центрах профориентации, какие программы запускают в городе;
- заранее присматривать направления, где есть практика и шансы на трудоустройство;
- не откладывать вопросы — чем раньше начать разбираться, тем проще выбрать подходящий вариант.
Такой подход даёт ребятам реальный шанс быстро выйти на рынок труда и не терять время, передает источник.
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