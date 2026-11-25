В салон не хожу уже полгода: освоила хитрую технику закрашивания седины — серебряные корни выглядят как задумка стилиста

Как деликатно закрасить седину - резкого перехода не будет

Кто-то перекрывает темной краской седые корни практически каждый месяц, но есть и другой подход. Не стоит пытаться прятать каждый седой волосок, достаточно сделать мягкий переход между сединой и настоящим оттенком.

Для этой цели подойдет зональное окрашивание и растушевка области возле корней. Благодаря совету отрастающие волосы не будут создавать резкую светлую полосу, из-за чего окрашивание получится проводить реже.

Недостаток сплошной краски

Если цвет является однотонным, то это приводит к появлению заметной границы между натуральными и окрашенными волосами. Переход будет особенно заметен при слишком темном цвете волос.

Мягкая растушевка позволяет сохранить неоднородность цвета, при этом вся длина волос не будет перегружена пигментом. При таком окрашивании уделяют внимание не только пробору, но и вискам.

Большое значение имеет выбор оттенка. Он должен быть максимально приближен к настоящему цвету волос.

Как сделать переход плавным

Этого получится добиться с помощью окрашивания отдельных участков волос. При выбранной технике мастер грамотно распределяет цвет, благодаря чему седина не выделяется полосой. В домашних условиях допускается использовать временные красители и оттеночные шампуни. Они позволят сделать волосы аккуратными хотя бы на некоторое время.

Рекомендации

К выбору пропорций красителя и окислителя необходимо подойти внимательно, ведь концентрация у производителей может отличаться. Важно провести тест на аллергическую реакцию примерно за 48 часов, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова предпочитает использовать оттеночные шампуни, которые дают цвет лишь на пару недель. Средства являются щадящими, не портят волосы, а также медленно расходуются из-за пены.

Фото: Сгенерировано ИИ

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