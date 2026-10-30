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Вход свободный, но есть нюансы: подробная инструкция к 4 ноября в Эрмитаже

Опубликовано: 30 октября 2026 16:37
 Проверено редакцией
Вход свободный, но есть нюансы: подробная инструкция к 4 ноября в Эрмитаже
Вход свободный, но есть нюансы: подробная инструкция к 4 ноября в Эрмитаже
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Бесплатный вход сделают не только в Зимний дворец. Акция действует почти на всех площадках музея.

4 ноября, в День народного единства, Эрмитаж делает царский подарок — бесплатный вход. Это отличный повод прикоснуться к искусству и сэкономить приличную сумму.

Но есть нюанс: желающих будет очень много. Чтобы вместо шедевров не провести весь день в бесконечной очереди, нужно подготовиться заранее.

Куда именно можно пойти?

Бесплатный вход сделают не только в Зимний дворец. Акция действует почти на всех площадках музея:

  • Главный комплекс (тот самый классический Эрмитаж на Дворцовой).
  • Главный штаб (прямо напротив, там потрясающая коллекция импрессионистов).
  • Дворец Меншикова (на Университетской набережной).
  • Музей Императорского фарфорового завода.
  • Зимний дворец Петра I.
  • Фондохранилище «Старая Деревня».

Как достать бесплатный билет?

Даже если вход свободный, билет все равно нужен. Его цена — ровно ноль рублей. Получить его можно двумя способами:

  1. Заранее в интернете (самый надежный способ). Заходите 1 или 2 ноября на сайт tickets.hermitagemuseum.org. Оформляйте праздничный билет туда.
  2. В кассе 4 ноября. Билеты будут выдавать прямо на входе в порядке живой очереди.

Важно: количество мест строго ограничено. Музей просто не сможет вместить всех из-за правил пожарной безопасности. Если лимит исчерпан, кассу закроют.

Особые правила для «Старой Деревни»

С Реставрационным центром в «Старой Деревне» история отдельная. Туда нельзя просто зайти и побродить в одиночку.

Попасть внутрь можно только с экскурсией. Прогулка длится ровно один час. Касса там откроется раньше остальных — в 10:15. Экскурсионных групп немного, так что места разлетятся мгновенно.

Расписание на 4 ноября

  • Главный комплекс и Главный штаб: открыты с 11:00 до 18:00.
  • Кассы: работают с 11:00 до 17:00.

Но помните: приходить к трем часам дня за бесплатным билетом в кассу бессмысленно — всё разберут еще утром.

Полезные лайфхаки: как выжить в бесплатный день

Сделайте ставку на Главный штаб. В Зимнем дворце всегда сумасшедший ажиотаж и теснота. В Главном штабе просторнее, людей обычно меньше, а залы с картинами Моне, Пикассо и Матисса ничуть не уступают главной экспозиции.

Ловите билеты на сайте заранее. Обычно слоты выкладывают порциями в течение дня. Мониторьте сайт утром 1 и 2 ноября.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Эрмитаже показывают редчайшие швейцарские витражи.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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