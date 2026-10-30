Вход свободный, но есть нюансы: подробная инструкция к 4 ноября в Эрмитаже

Бесплатный вход сделают не только в Зимний дворец. Акция действует почти на всех площадках музея.

4 ноября, в День народного единства, Эрмитаж делает царский подарок — бесплатный вход. Это отличный повод прикоснуться к искусству и сэкономить приличную сумму.

Но есть нюанс: желающих будет очень много. Чтобы вместо шедевров не провести весь день в бесконечной очереди, нужно подготовиться заранее.

Куда именно можно пойти?

Бесплатный вход сделают не только в Зимний дворец. Акция действует почти на всех площадках музея:

Главный комплекс (тот самый классический Эрмитаж на Дворцовой).

(тот самый классический Эрмитаж на Дворцовой). Главный штаб (прямо напротив, там потрясающая коллекция импрессионистов).

(прямо напротив, там потрясающая коллекция импрессионистов). Дворец Меншикова (на Университетской набережной).

(на Университетской набережной). Музей Императорского фарфорового завода .

. Зимний дворец Петра I .

. Фондохранилище «Старая Деревня».

Как достать бесплатный билет?

Даже если вход свободный, билет все равно нужен. Его цена — ровно ноль рублей. Получить его можно двумя способами:

Заранее в интернете (самый надежный способ). Заходите 1 или 2 ноября на сайт tickets.hermitagemuseum.org. Оформляйте праздничный билет туда. В кассе 4 ноября. Билеты будут выдавать прямо на входе в порядке живой очереди.

Важно: количество мест строго ограничено. Музей просто не сможет вместить всех из-за правил пожарной безопасности. Если лимит исчерпан, кассу закроют.

Особые правила для «Старой Деревни»

С Реставрационным центром в «Старой Деревне» история отдельная. Туда нельзя просто зайти и побродить в одиночку.

Попасть внутрь можно только с экскурсией. Прогулка длится ровно один час. Касса там откроется раньше остальных — в 10:15. Экскурсионных групп немного, так что места разлетятся мгновенно.

Расписание на 4 ноября

Главный комплекс и Главный штаб: открыты с 11:00 до 18:00.

открыты с 11:00 до 18:00. Кассы: работают с 11:00 до 17:00.

Но помните: приходить к трем часам дня за бесплатным билетом в кассу бессмысленно — всё разберут еще утром.

Полезные лайфхаки: как выжить в бесплатный день

Сделайте ставку на Главный штаб. В Зимнем дворце всегда сумасшедший ажиотаж и теснота. В Главном штабе просторнее, людей обычно меньше, а залы с картинами Моне, Пикассо и Матисса ничуть не уступают главной экспозиции.

Ловите билеты на сайте заранее. Обычно слоты выкладывают порциями в течение дня. Мониторьте сайт утром 1 и 2 ноября.

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