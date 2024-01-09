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Вместо банальной шарлотки: этот морковный кекс полюбят даже привереды

Вместо банальной шарлотки: этот морковный кекс полюбят даже привереды
Как приготовить кекс из моркови в домашних условиях

Кондитер поделилась простым рецептом.

Большинство хозяек дома пекут шарлотку, но можно приготовить и более вкусный десерт. Например, кондитер Виктория Бредис поделилась рецептом морковного кекса.

Вам понадобятся:

  • морковь — 500 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • сахар — 100 г,
  • мука — 100 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • разрыхлитель — 1 ч. л.,
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.,
  • соль — щепотка.

«В миске взбейте яйца с сахаром. Затем добавьте к ним тертую морковь и все оставшиеся ингредиенты. Перемешайте компоненты, чтобы тесто приобрело однородную консистенцию.

Форму для запекания смажьте маслом и влейте в нее тесто. Выпекайте кекс при 180°C в течение 40–45 минут. Подавайте десерт к чаю вместе с медом или конфитюром», — посоветовала эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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9 января 2024 13:15
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