Вместо банальной шарлотки: этот морковный кекс полюбят даже привереды

Большинство хозяек дома пекут шарлотку, но можно приготовить и более вкусный десерт. Например, кондитер Виктория Бредис поделилась рецептом морковного кекса.

Вам понадобятся:

«В миске взбейте яйца с сахаром. Затем добавьте к ним тертую морковь и все оставшиеся ингредиенты. Перемешайте компоненты, чтобы тесто приобрело однородную консистенцию.

Форму для запекания смажьте маслом и влейте в нее тесто. Выпекайте кекс при 180°C в течение 40–45 минут. Подавайте десерт к чаю вместе с медом или конфитюром», — посоветовала эксперт в беседе с порталом «Городовой».