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Вместо компота и чая: этот потрясающий горячий напиток согреет холодной зимой

Вместо компота и чая: этот потрясающий горячий напиток согреет холодной зимой
Раскрыт рецепт согревающего напитка на зиму

Дети будут в восторге.

В холодные зимние вечера больше всего хочется укутаться в мягкое одеяло с кружкой чего-нибудь горячего в руке. Привычные чай и компот не доставят такого удовольствия, как потрясающий горячий яблочный напиток. Сразу появится ощущение приближающейся сказки.

Для создания 450 миллилитров пунша понадобятся хорошее настроение, а также много специй:

  • гвоздика — 1–2 шт.,
  • половинка бадьяна,
  • щепотка мускатного ореха,
  • половина палочки корицы,
  • кардамон — 3 шт.,
  • перец — 1 горошина,
  • апельсиновая корка,
  • мед и сахар по вкусу.

В одной кастрюле смешайте сок, апельсиновые корки и специи. Поставьте ее на средний огонь и доведите почти до кипения. При появлении первых пузырьков снимите смесь с плиты и закройте крышкой. Горячий пунш должен чуть-чуть настояться. Мед добавляйте, когда разольете напиток по кружкам, сказано на портале Роскачества.

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Кулинария Рецепты
13 января 2024 12:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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