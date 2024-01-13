Вместо компота и чая: этот потрясающий горячий напиток согреет холодной зимой

В холодные зимние вечера больше всего хочется укутаться в мягкое одеяло с кружкой чего-нибудь горячего в руке. Привычные чай и компот не доставят такого удовольствия, как потрясающий горячий яблочный напиток. Сразу появится ощущение приближающейся сказки.

Для создания 450 миллилитров пунша понадобятся хорошее настроение, а также много специй:

гвоздика — 1–2 шт.,

половинка бадьяна,

щепотка мускатного ореха,

половина палочки корицы,

кардамон — 3 шт.,

перец — 1 горошина,

апельсиновая корка,

мед и сахар по вкусу.

В одной кастрюле смешайте сок, апельсиновые корки и специи. Поставьте ее на средний огонь и доведите почти до кипения. При появлении первых пузырьков снимите смесь с плиты и закройте крышкой. Горячий пунш должен чуть-чуть настояться. Мед добавляйте, когда разольете напиток по кружкам, сказано на портале Роскачества.

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