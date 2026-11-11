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Жителям Ломоносовского района Ленобласти временно перекроют холодную воду

Опубликовано: 11 ноября 2026 12:48
 Проверено редакцией
Городовой ру
Жителям Ломоносовского района Ленобласти временно перекроют холодную воду
фото Global Look Press
Почему в трех поселках произошло отключение воды

Жителей Большой Ижоры, Лебяжьего и Сагомильья предупредили о кратковременном отключении холодной воды: «Водоканал» запланировал технические работы на сетях Ломоносовского района.

Это не авария, а плановые мероприятия — их проводят, чтобы система дальше работала без перебоев.

Где и когда отключат воду

11 ноября с 13:00 «Водоканал» начинает работы на сети холодного водоснабжения в Ломоносовском районе. Без воды временно останутся:

  • Большая Ижора;
  • Лебяжье;
  • Сагомилье.

Большая Ижора и Лебяжье запитаны от резервуара чистой воды, поэтому отключение там особенно заметно. Завершить все мероприятия планируют до 18:00, после чего подачу воды восстановят.

Зачем нужны работы

Представители «Водоканала» поясняют: цель — повысить надёжность и бесперебойность водоснабжения для жителей района. Профилактические и ремонтные работы помогают избежать серьёзных аварий в будущем и делают систему устойчивее к нагрузкам.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Ленинградской области утвердили прожиточный минимум на 2027 год.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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