Жителям Ломоносовского района Ленобласти временно перекроют холодную воду

Почему в трех поселках произошло отключение воды

Жителей Большой Ижоры, Лебяжьего и Сагомильья предупредили о кратковременном отключении холодной воды: «Водоканал» запланировал технические работы на сетях Ломоносовского района.

Это не авария, а плановые мероприятия — их проводят, чтобы система дальше работала без перебоев.

Где и когда отключат воду

11 ноября с 13:00 «Водоканал» начинает работы на сети холодного водоснабжения в Ломоносовском районе. Без воды временно останутся:

Большая Ижора;

Лебяжье;

Сагомилье.

Большая Ижора и Лебяжье запитаны от резервуара чистой воды, поэтому отключение там особенно заметно. Завершить все мероприятия планируют до 18:00, после чего подачу воды восстановят.

Зачем нужны работы

Представители «Водоканала» поясняют: цель — повысить надёжность и бесперебойность водоснабжения для жителей района. Профилактические и ремонтные работы помогают избежать серьёзных аварий в будущем и делают систему устойчивее к нагрузкам.

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