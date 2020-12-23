Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил о своей отставке. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал сегодня, 23 декабря, на брифинге.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на воскресном митинге в Кишиневе потребовала немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов парламента. Об этом пишет молдавский новостной сайт NewsMaker.
Как там «наши»? Футбольный вторник в Марбелье стартовал матчем за 7-е место в рамках Marbella Cup-2011. В этом поединке сошлись грузинский «Зестафони» и болгарский
Сегодня в матче за третье место в Кубке Марбельи "Зенит" проиграл пражской "Спарте" - 1:2, сообщает официальный сайт ФК "Зенит". Из-за отъезда в сборные сразу 12
В Марбельи начался матч за третье место турнира, в котором встречаются "Зенит" и пражская "Спарта". У "Зенита" всего восемь своих игроков - Зайцев, Лукович, Семак,