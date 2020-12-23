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Ион Кику

Политика
Санду потребовала отставки правительства и досрочных выборов
Избранный президент Молдавии Майя Санду на воскресном митинге в Кишиневе потребовала немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов парламента. Об этом пишет молдавский новостной сайт NewsMaker.
07 дек 2020 10:31
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