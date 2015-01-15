Все новости / Павел Устинов

Павел Устинов

Город
В Петербурге к празднику Крещения оборудуют 22 иордани (адреса)
В Петербурге определены места для освящения крещенских купелей в праздник Крещения Господня, который православная церковь празднует 19 января. В Крещенский сочельник, и в сам день Крещения Господня
15 янв 2015 17:45
Город
Владельца торговых центров "Гранд" и "Три кита" будут судить в Петербурге
Нарофоминский суд Московской области передал одно из самых громких уголовных дел последних лет - о контрабандных поставках мебели в торговые центры Три кита и Гранд - на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.
30 янв 2008 17:13
Город
Мебельных контрабандистов будут судить в Петербурге
Нарофоминский суд Московской области передал одно из самых громких уголовных дел последних лет - о контрабандных поставках мебели в торговые центры Три кита и Гранд - на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.
30 янв 2008 12:37
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