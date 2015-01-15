Павел Устинов

Второй шанс жить в новом романе Татьяны Устиновой

«Зачем люди портят друг другу жизнь? Какой в этом смысл? Почему нельзя жить легко и радостно, получать удовольствие от того, что ты есть, просто есть на свете?!» «Зачем изводить и ненавидеть друг