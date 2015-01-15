Павел Устинов

В Петербурге определены места для освящения крещенских купелей в праздник Крещения Господня, который православная церковь празднует 19 января. В Крещенский сочельник, и в сам день Крещения Господня
20 сентября, (сб.), 17.00, Книжный Клуб «Парк Культуры и Чтения»», Невский пр., 46 Презентация книги « Ковчег Марка». Автограф - сессия. «Буран застигает в
Специальные проруби для крещенских купаний в Петербурге организуют в 20 местах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 19 января к празднику Крещения в Петербурге подготовят сразу 20
От великолепного тандема сверхпопулярных авторов! Татьяна Устинова, Павел Астахов «Я – судья. Кредит доверчивости» Два популярнейших автора в очередной раз
Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев объявил имена футболистов, которые будут готовится к отборочным матчам Чемпионата Европы-2013 с Польшей и Молдавией, сообщает официальный сайт
Сегодня тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Николаем Писаревым определился с расширенным списком игроков, которые могут быть вызваны для подготовки к товарищескому матчу с
Сегодня в Москве, на 4-ом запасном поле стадиона "Имени Э. А. Стрельцова", состоялся матч 27-го тура Росгосстрах чемпионата России по футболу среди молодежных команд, в котором местная
Сегодня в Санкт-Петербурге, на МСА СК "Петровский", состоялся матч 13-го тура Росгосстрах чемпионата России по футболу среди молодежных команд, в котором питерский "Зенит"
О чём мечтают все читатели на свете? О книгах, которые разделяют их чувства. Внимание! Вышла в свет новая книга Татьяны Устиновой! Татьяна Устинова "Там, где нас нет" Старый
«Зачем люди портят друг другу жизнь? Какой в этом смысл? Почему нельзя жить легко и радостно, получать удовольствие от того, что ты есть, просто есть на свете?!» «Зачем изводить и ненавидеть друг
Нарофоминский суд Московской области передал одно из самых громких уголовных дел последних лет - о контрабандных поставках мебели в торговые центры Три кита и Гранд - на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.
Нарофоминский суд Московской области передал одно из самых громких уголовных дел последних лет - о контрабандных поставках мебели в торговые центры Три кита и Гранд - на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.
30.08.2007 19:45 «Пятый канал» раскрывает секреты нового сезона. Что покажет «Пятый» Сегодня «Пятый канал» раскрыл свои секреты.
Задержаны четверо подозреваемых в нападении на китайского студента и подросток, участвовавший в избиении палестинского студента.