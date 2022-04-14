Профайлер дала Светлане несколько советов.
Актриса решила отомстить обидчице за рукоприкладство.
Самоуверенный юноша заявил, что никогда не будет работать по найму
Актриса не упустила случая высмеять Светлану Малькову
Состоялось очередное заседание суда, разбирающее тяжбу между Мальковым и его бывшей женой
Светлана Малькова пожаловалась, что бывший муж снова задерживает алименты
Вражда между мужем Анастасии Макеевой и его бывшей женой набирает обороты
Конфликт между Макеевой и бывшей женой Малькова вышел на новый уровень
Светлана Малькова провела благотворительную акцию для стариков
Дети и бывшая жена Малькова устали от конфликтов и скандалов
Актриса Анастасия Макеева госпитализирована в одну из столичных больниц, об этом сообщил ее супруг Роман Мальков на странице артистки в Instagram.
6 января (вторник) в 19.15 на сцене Выборгского Дворца Культуры состоится показ оперетты Имре Кальмана "Мистер Икс". Режиссер- постановщик Светлана
25 января, Театр «Плоды просвещения» Начало в 16.00 Музыкальная фантазия Ю.Энтина и В. Ливанова на музыку Г.Гладкова По сказке Братьев Гримм «БРЕМЕНСКИЕ
25 января в 19.00 Театр «Плоды Просвещения» Театр «Петербургская оперетта» «Собака на сене» Оперетта в 2х действиях. По пьесе испанского драматурга
Мюзикл «Мистер Икс» 31 декабря на сцене Мюзик-Холла (бельэтаж). Начало в 16.00 и в 19.00. Мюзикл «Мистер Икс», поставленный по знаменитой оперетте Имре Кальмана
«Собака на сене» Оперетта в 2х действиях. По пьесе испанского драматурга Лопе-де-Вега 2 июля в 19.15 ДК Выборгский (малая сцена) Старая, как мир, история любви взбалмошной
«Собака на сене» Оперетта в 2х действиях. По пьесе испанского драматурга Лопе-де-Вега 21 мая в 19.15 ДК Выборгский (малая сцена) Старая, как мир, история любви взбалмошной
Музыкальный театр петербургской оперетты «Труффальдино из Бергамо» Мюзикл в 2х действиях по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». 5 апреля в 19.30 на малой
«Собака на сене» Оперетта в 2х действиях. По пьесе испанского драматурга Лопе-де-Вега 9 марта в 16.00 Мюзик-Холл (малая сцена) Старая, как мир, история любви взбалмошной
Музыкальный театр петербургской оперетты «Труффальдино из Бергамо» 9 марта в 19.30 на малой сцене Мюзик-Холла Мюзикл в 2х действиях по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух