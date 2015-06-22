Все новости / Юрий Ковальчук

Юрий Ковальчук

Происшествия
В Пулково столкнулись два частных самолета российских миллионеров
На территории аэропорта Пулково в минувшие выходные произошел инцидент с участием двух частных самолет, которые принадлежали российским олигархам Михаилу Гуцериеву (38-е место в рейтинге богатейших
22 июн 2015 10:09
Недвижимость
Территорию у стадиона "Динамо" застроят элитным жильем
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга (Госстройнадзор) выдала разрешение на застройку 3 га на берегу Малой Невки — бывшей территории стадиона "Динамо". До 17 апреля
24 апр 2014 14:02
Спорт
Илья Ковальчук будет прооперирован и пропустит Чемпионат мир-2014
Капитан СКА Илья Ковальчук будет вынужден пропустить чемпионат мира-2014. С соответствующим заявлением выступил сам хоккеист. «В воскресенье у меня был разговор с генеральным менеджером сборной
01 апр 2014 09:47
Спорт
Семь хоккеистов СКА попали в расширенный состав сборной России
Главный тренер сборной России по хоккею назвал расширенный состав команды на финский этап Евротура, сообщает официальный сайт ХК СКА. Среди них оказалось семь игроков питерского клуба - защитники
25 окт 2013 10:26
Спорт
Петербургский СКА на родном льду обыграл новокузнецкий "Металлург"
Петербургский СКА на родном льду в матче очередного игрового дня КХЛ обыграл новокузнецкий "Металлург" со счетом 4:2. Об этом сообщает официальный сайт лиги.Армейцам пришлось отыгрываться с 0:2 к 25
16 окт 2012 10:16
Шоу-бизнес
Благотворительный бал фонда Эмилии Казанджян - «Белая Лилия» в отеле «Hermitage» княжества Монако
Пока Москва готовится к новому сезону, взоры светских обозревателей прикованы к Лазурному берегу, ставшему для российской элиты излюбленным местом летнего отдыха. В минувшую пятницу череду громких
03 окт 2012 13:09
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