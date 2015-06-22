Юрий Ковальчук

На территории аэропорта Пулково в минувшие выходные произошел инцидент с участием двух частных самолет, которые принадлежали российским олигархам Михаилу Гуцериеву (38-е место в рейтинге богатейших
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Медиа Петербурга остались без хозяина. Смерть Олега Руднова, контролировавшего львиную долю СМИ города, дала повод задуматься об их дальнейшей судьбе. В чем секрет успешного финансирования многих
Под действием очередной порции санкций США оказались 12 петербургских оборонных заводов и научных институтов, входящих в структуру «Алмаз-Антея», «Уралвагонзавода» и концерна «Радиоэлектронные
29 мая 2014 года Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства отмечает свое 235-летие. В 16.00 на сцене Учебного театра «На Моховой» состоится Торжественное
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга (Госстройнадзор) выдала разрешение на застройку 3 га на берегу Малой Невки — бывшей территории стадиона "Динамо". До 17 апреля
Капитан СКА Илья Ковальчук будет вынужден пропустить чемпионат мира-2014. С соответствующим заявлением выступил сам хоккеист. «В воскресенье у меня был разговор с генеральным менеджером сборной
4 и 9 февраля в 19.00 А.П.Чехов "Три сесетры" Режиссер – Юрий БУТУСОВ Художник – Александр ШИШКИН Балетмейстер – Николай РЕУТОВ Композитор – Фаустас
"Зенитовцы" возглавили рейтинг по числу упоминаний в средствах массовой информации, который ежегодно составляет компания "Медиалогия". Как сообщает пресс-служба
Крупнейший в Ленобласти горнолыжный курорт «Красное озеро» меняет собственника нетривиальным способом. Владельцы – холдинг «Троярд» – готовы продать его с молотка за 700 миллионов рублей. Компания
Главный тренер сборной России по хоккею назвал расширенный состав команды на финский этап Евротура, сообщает официальный сайт ХК СКА. Среди них оказалось семь игроков питерского клуба - защитники
Ресторан «Ginza» представляет Вашему вниманию уникальный проект – сказкотерапия Рушеля Блаво от звезд театра и кино. Замечательные сказки Рушеля Блаво в сопровождении лечебной
Чтобы успешно завершить четырехматчевую домашнюю серию и закрепиться на первом месте в таблице, СКА нужно было обыграть «Адмирал» из Владивостока. Юкка Ялонен провел традиционную
СКА в рамках очередного игрового дня КХЛ проиграл на домашнем льду рижскому "Динамо" (3:4). Об этом сообщает официальный сайт лиги.Армейцы пропустили шайбу уже на 8 секунде, гол на счету Микса
Питерский СКА на своём льду уверенно переиграл хабаровский "Амур" в регулярном чемпионате КХЛ — 7:3, пишет "Чемпионат". Уже в первом периоде хозяева забросили сопернику четыре шайбы и в дальнейшем
Петербургский СКА на родном льду в матче очередного игрового дня КХЛ обыграл новокузнецкий "Металлург" со счетом 4:2. Об этом сообщает официальный сайт лиги.Армейцам пришлось отыгрываться с 0:2 к 25
После изматывающего поединка в Праге армейцам Петербурга предстояло сыграть в Москве против ЦСКА во главе с Павлом Дацюком. В воротах СКА в этой игре Сергея Бобровского сменил Илья Ежов, а у хозяев
Пока Москва готовится к новому сезону, взоры светских обозревателей прикованы к Лазурному берегу, ставшему для российской элиты излюбленным местом летнего отдыха. В минувшую пятницу череду громких
Агент форварда «Нью-Джерси» Ильи Ковальчука Юрий Николаев объяснил, почему игрок не будет выступать в «Спартаке» во время локаута в НХЛ. – Мы очень уважительно
Прошлый год выдался неудачным для большинства петербургских долларовых мультимиллионеров и миллиардеров, согласно опубликованному журналом Forbes списку 200 самых богатых россиян. Многие из них