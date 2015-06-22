Юрий Ковальчук

Хоккей. Агент Ковальчука: «Илья уважает «Спартак», но у него есть обязательства перед СКА»

Агент форварда «Нью-Джерси» Ильи Ковальчука Юрий Николаев объяснил, почему игрок не будет выступать в «Спартаке» во время локаута в НХЛ. – Мы очень уважительно