Всем привет! Как вы могли уже догадаться, меня зовут Ксения, родилась и жила до недавних пор (а именно, до начала лета 2022) в Астрахани. Город этот очень люблю: за знаменитую волблёшку, за арбузы, конечно, кремль старинный и, естественно, за людей хороших. Но вот мошка июньская сморила настолько, что аж в Москву от неё с мужем решили убежать :D

Шучу)) Просто оба одновременно поняли, что хотим роста, как личностного, так и профессионального.

Сейчас мне 24 года (в сентябре будет уже 25). Пишу, как говорят коллеги и мама с папой, довольно неплохо, и это дело, в принципе, очень люблю! Закончила факультет журналистики в Астрахани. Кстати, выбрала это направление по зову души. После школы передо мной встал выбор между тремя стезями: медицина, архитектура и дизайн, и, конечно, журфак. Очевидно, что я предпочла из всего перечисленного...

Работать начала на последнем курсе универа. И за эти три с небольшим года успела побывать журналистом на телевидении в родном городе, а именно, в филиале ВГТРК "ГТРК "Лотос". Затем перешла на радио, а после, продвигаясь вверх по карьерной лестнице, устроилась главредом в региональное издание "Аргументы и факты - Астрахань".

И тут — искра, буря, безумие! И мы уже летим на самолёте в столицу нашей необъятной. Не думала, что мне так быстро повезет, и я нашла сильную команду профессионалов Popcornnews. Приятно, что здесь учат не останавливать на достигнутом, не растекаться мыслью по древу.

Я - человек творческий: мне нравится писать, и моя профессия близка к искусству. Приятно, что теперь есть еще возможность погружаться и в другое любимое хобби - рисование. Вообще считаю, что нотка высокодуховного есть в каждом из нас. Поэтому, друзья, творите, ищите себя и идите напролом!