Вы зря все еще проходите мимо нее в магазине.
Медик скептически относится к рассуждениям на этот счет.
Подавать можно с любым гарниром.
Ешьте хотя бы что-то из этого списка и простуда вас обойдет стороной.
Чувство меры остается главным при выборе образа.
Душистые флакончики на маркетплейсах пользуются успехом.
Оказывается, хозяйки зря думают, что это практически одно и тоже.
Фигуриста не видно вот уже несколько месяцев.
Фигуристку заменили на ее давнюю соперницу.
Пора избавляться от антитрендовых вещей.