Политика использования cookies

Дата последнего обновления: 20.10.2026.

1. Что такое файлы cookies

Файлы cookies (куки) — небольшие текстовые файлы, которые сохраняются в вашем браузере при посещении сайтов. Они позволяют сайту запоминать ваши предпочтения, статистику посещений и помогают улучшать ваш опыт использования сайта.

2. Какие cookies мы используем

Категория Назначение Примеры Срок хранения Необходимые Базовая работа сайта: сохранение настроек, защита от спама cookie_consent , session_id Сессия / 12 месяцев Аналитические Анонимный сбор статистики: какие страницы популярны, откуда приходят пользователи Яндекс.Метрика ( _ym_* ), LiveInternet До 24 месяцев Рекомендательные Подбор материалов и уведомлений, учёт прочитанного, показ предложения о подписке на уведомления cookie tilio_aid ; записи reco:push:hide , reco:push:pending , reco:push:retry , reco:push:sync в локальном хранилище браузера; служебный скрипт уведомлений /x/sw.js (всё — система рекомендаций «Тилио», принадлежащая Оператору) tilio_aid — до 13 месяцев с последнего посещения; записи и служебный скрипт — до отписки или удаления данных сайта в браузере Рекламные Показ релевантной рекламы РСЯ, Advertronic До 24 месяцев Социальные Кнопки шаринга в соцсети VK, Telegram До 12 месяцев

Файл cookie tilio_aid содержит случайный номер браузера, без имени, почты и иных личных данных. Его устанавливает система рекомендаций «Тилио», принадлежащая Оператору; по этому номеру система учитывает, какие материалы открыты и как долго читались, чтобы подбирать материалы и уведомления. Записи в локальном хранилище помнят, показывалось ли предложение подписаться на уведомления и как посетитель на него ответил; служебный скрипт /x/sw.js нужен для доставки уведомлений подписавшимся. Сведения хранятся на серверах в Российской Федерации и третьим лицам не передаются. Отключить и удалить эти данные можно в настройках браузера. Подробнее — на странице «Рекомендательные технологии».

3. Согласие на использование cookies

При первом посещении Сайта вам показывается уведомление об использовании файлов cookies. Продолжение использования Сайта после показа уведомления (просмотр других страниц, прокрутка, переходы по ссылкам) рассматривается как согласие на обработку файлов cookies в порядке, предусмотренном настоящей Политикой (ст. 158 Гражданского кодекса Российской Федерации — согласие может быть выражено путём совершения действий, свидетельствующих о намерении лица).

Если вы не согласны с использованием cookies — вы можете отключить их в настройках вашего браузера или прекратить использование Сайта. Инструкции по отключению cookies для популярных браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Свои предпочтения вы можете сохранить на странице Настройки cookies.

4. Сторонние сервисы, использующие cookies

Яндекс.Метрика — анонимный сбор статистики посещений. Подробнее: yandex.ru/legal/metrica_termsofuse

— анонимный сбор статистики посещений. Подробнее: yandex.ru/legal/metrica_termsofuse Социальные сети (VK, Telegram, OK, Дзен) — счётчики и кнопки переходов

(VK, Telegram, OK, Дзен) — счётчики и кнопки переходов Рекламные сети — для показа таргетированной рекламы

Каждый из этих сервисов имеет собственную политику обработки cookies.

5. Как отключить cookies

Вы можете отключить cookies одним из способов:

На нашем сайте — на странице Настройки cookies выберите «Только необходимые» В настройках браузера — большинство браузеров позволяют отключить cookies для всех сайтов или для конкретного домена Удалить уже сохранённые cookies — через настройки браузера

При отключении некоторых cookies часть функций сайта может работать некорректно.

6. Хранение и защита данных

Все данные, собираемые через cookies, обезличены и не позволяют идентифицировать вас как личность без вашего согласия. Сторонние сервисы обрабатывают данные в соответствии со своими политиками.

7. Изменения в Политике cookies

Мы можем обновлять эту Политику. Дата последнего обновления указана в начале документа. О существенных изменениях мы уведомим через cookie-баннер при следующем посещении сайта.

8. Контакты

По вопросам использования cookies обращайтесь:

E-mail: info@gorodovoy.ru

Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1-3 литера А

Срок ответа на обращение — до 30 календарных дней.

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