Гид по Санкт-Петербургу: что посмотреть, куда сходить и как добраться

Большой гид по Санкт-Петербургу: что посмотреть и куда сходить, где поесть, как добраться, сезоны, события и история города

Санкт-Петербург — город, в который возвращаются.

Здесь есть и парадные дворцы с фонтанами, и тихие дворы-колодцы, и крыши с видом на Неву, и места, о которых не пишут в путеводителях. Этот гид — карта по городу для гостей и жителей: ниже мы собрали ответы на главные вопросы и сгруппировали их по темам. Хотите спланировать прогулку — смотрите раздел о местах и маршрутах. Едете впервые — пригодится блок о транспорте и расстояниях. Проголодались — есть подборки о еде и петербургской кухне. А ещё здесь про сезоны и погоду, городские события и любопытную историю Петербурга.

Выбирайте тему и переходите к статьям — гид постоянно пополняется.

Куда сходить и что посмотреть

Петербург невозможно обойти за один приезд, но можно собрать маршрут под себя. Если классические дворцы уже видели, начните с подборки малоизвестных мест, которые «покруче Эрмитажа» — пять точек, куда редко доходят туристы. Любите атмосферу с мурашками — есть отдельный гид по мистическим местам силы, где, по легендам, обитают потусторонние силы. А любителям городских деталей понравится история о том, почему часы в Белой столовой Зимнего дворца всегда показывают 2:10 — за этим стоит трагический эпизод 1917 года.

За эффектными кадрами тоже не обязательно ехать в Петергоф: мы собрали места, где увидеть самые красивые фонтаны города, а ещё топ-5 точек для катания на колесе обозрения с лучшим обзором. Меломанам будет интересно пройти по местам, где рождалась русская рок-культура — от «Кино» до «Пилота». А если хочется чего-то необычного вдвоём — посмотрите подборку самых неожиданных мест для свиданий.

Еда и гастрономия

Петербургская кухня — это не только пышки. В сезон город живёт корюшкой: мы рассказали, где и когда её ловят, и поделились способом, как пожарить мелкую рыбку, чтобы было вкусно и красиво. Если корюшки мало — есть гид по тому, какая ещё рыба водится в Ладожском озере и где её ловить.

Для тех, кто хочет почувствовать вкус старого Петербурга, — рассказ про консоме Нессельроде, стерлядь на шампанском и другие блюда знаменитой петербургской кухни. Гостям города пригодится подборка топ-5 блюд, которые обязан попробовать каждый турист. А ближе к лету многие ищут, где в городе разрешено пожарить шашлыки — список легальных мест мы тоже собрали.

Транспорт и как добраться

Дорога в Петербург начинается с простого вопроса — сколько ехать. У нас есть расчёты расстояний до самых разных городов: от Ижевска и Великого Новгорода до Всеволожска. Если едете из столицы — пригодится материал о том, сколько времени занимает дорога от Москвы на машине, а для дальних маршрутов — гид, как добраться до Абхазии на поезде.

Уже в городе встают другие вопросы. Автомобилистам мы объяснили, как проверить баланс на транспондере ЗСД, и собрали, есть ли бесплатные парковки на Васильевском острове и где припарковаться у Петропавловской крепости. Семьям с детьми будет полезно узнать, до какого возраста проезд в метро бесплатный.

Сезоны, погода и природа

Петербург красив в любой сезон, но у каждого — своя примета. Весной город ищет цветение: мы рассказываем, где и когда цветёт сакура, а также где увидеть цветущую сирень. Любителям необычных фактов будет интересно, почему Ладожское озеро пресное, а Каспийское — солёное.

Ближе к навигации город следит за льдом — мы публикуем сводки, освободилось ли ото льда Ладожское озеро и Финский залив. А для планирующих поездку пригодятся материал о том, сколько в Петербурге солнечных дней.

Развлечения и события

Афиша Петербурга меняется каждую неделю, и мы держим руку на пульсе. Весной горожане спрашивали, правда ли, что отменили парад на 9 Мая, а семьи ждали, когда откроют аттракционы на Крестовском острове. Для любителей искусства — анонсы выставок, от выставки камней до экспозиции Виктора Цоя в «Севкабель Порту».

Летом город ждёт своих главных событий: мы рассказали, когда в 2026 году пройдут «Алые паруса», и когда стартуют кинопоказы под открытым небом в Новой Голландии. А любителям истории понравится материал о «Мулен Руж» по-питерски — старейшем кинотеатре города, и рассказ о том, как Ленинградский театр не прекращал спектакли даже во время обстрелов.

История, факты и мистика

Петербург — город, про который всегда хочется узнать «а почему так». Мы объясняем, откуда пошло выражение «Это Питер, детка», почему город называют котокультурной столицей России, и за что Петербург попал в Книгу рекордов Гиннеса. Любителям тайн будет интересно, что скрыто внутри Ростральных колонн и как туда попасть.

Здесь же — истории с историческим весом: почему спальню Павла I не открывают более двухсот лет, какие бункеры сохранились в Ленинградской области, и при каких царях Петербург был столицей. А ещё — живая природа сквозь века: вековые деревья, которые видели и Петра, и революцию, и блокаду.

