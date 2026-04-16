Почему Санкт-Петербург называют "котокультурной столицей России" - кошек здесь не меньше, чем в Турции: есть причины
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему Санкт-Петербург называют "котокультурной столицей России" - кошек здесь не меньше, чем в Турции: есть причины

Опубликовано: 16 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Почему Санкт-Петербург называют "котокультурной столицей России" - кошек здесь не меньше, чем в Турции: есть причины
Почему Санкт-Петербург называют "котокультурной столицей России" - кошек здесь не меньше, чем в Турции: есть причины
Legion-Media
Причины, по которым в Северной столице так любят кошек

Санкт-Петербург считается "городом на Неве", "Северной столицей", "Культурной столицей", однако у него есть и другое имя. Его часто называют "котокультурной столицей России", ведь этих животных здесь особенно много. Кошкам здесь устанавливаются памятники, при этом отдается особое уважение не просто так. На это есть определенные причины.

Роль Петра I

Животные стали активно появляться на территории Санкт-Петербурга во время правления Петра I в XVIII веке. Они завозились в город ради борьбы с мышами и сохранения продовольствия. Однако особую роль "хвостатые" хищники сыграли позже.

Блокада Ленинграда

Трепетное отношение к кошкам возникло у местных жителей во время блокады Ленинграда. В этот период люди пытались выжить любыми способами, однако этому очень мешали мыши и крысы. Они не только уничтожали запасы зерна и другого продовольствия, но и переносили опасные болезни. От грызунов не удавалось спрятать любые припасы.

"Тогда было принято решение привести 4 вагона кошек из Ярославля. А затем на подмогу ярославским прислали ещё 5 тыс кошек из Омска, Тюмени и Иркутска. Шанса у крыс не было, кошки очистили город от грызунов", - сообщил PiterDeti.

Именно с этого периода кошек стали считать спасителями города. Образ животного до сих пор ассоциируется с теплом, уютом, хранителем очага.

На территории Северной столицы можно найти более 10 скульптур, которые посвящены кошкам. Самые известные: Фунтик, памятник блокадной кошке, Елисей и Василиса на Малой Садовой, Тишка Матроскина.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью