Шесть пассажиров — приговор для бюджета: почему ночной транспорт Петербурга оказался «золотым»

Ночные автобусы в Петербурге вернулись лишь на одну ночь, но пассажиры думают, стоит ли ждать их снова?

Многие петербуржцы с ностальгией вспоминают времена, когда после развода мостов можно было уехать домой не на дорогом такси, а на обычном социальном автобусе.

В конце мая городские власти решили провести эксперимент и на одну ночь вернули транспорт на пустые улицы. Рассказываем, как это было и почему «ночники» пока не станут ежедневными.

Короткий тест-драйв

В ночь с 29 на 30 мая в Петербурге «ожили» четыре маршрута: №102, 190, 221 и 263. Автобусы курсировали с полуночи до шести утра. Ждать на остановке долго не приходилось — интервал составил всего 30 минут.

Интересно, что в этот раз схему движения полностью пересмотрели. Раньше ночные автобусы просто дублировали ветки метро.

Теперь же их пустили по спальным районам (Шушары, правый берег, юг города), причем так, чтобы они не пересекали Неву. Это логично: мосты ночью разведены, и пытаться перебраться с берега на берег на автобусе — затея бессмысленная.

Шесть человек на салон

У многих возникает вопрос: если транспорт запустили, почему бы не оставить его насовсем?

Ответ "Городовому" дал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва и п редседатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Николаевич Цивилёв.

"Пока о возобновлении регулярного ночного автобусного сообщения в городе речи не идёт. В прошлом году комитет по транспорту объяснял, что приоритет бюджетного финансирования отдается маршрутам, которые востребованы в часы пиковой загрузки. Опыт прошлых лет, к сожалению, показал, что постоянные ночные рейсы не находят отклика у горожан — в среднем один автобус перевозил всего шесть человек за поездку", - отмечает депутат.

При такой загрузке выручка от билетов не покрывает даже малую часть расходов. Нужно платить водителю за ночную смену, заправлять бак, обслуживать машину.

Получается, что город буквально «возит воздух» за бюджетный счет.

"Город не может позволить себе содержать практически пустые автобусы в ущерб дневным перевозкам, которые ежедневно обслуживают десятки тысяч пассажиров. В связи с этим было принято прагматичное решение: оставить ночные автобусы в Петербурге как точечный инструмент", - говорит Алексей Цивилёв.

Логика простая: лучше пустить дополнительные автобусы в час пик, когда тысячи людей не могут втиснуться в салон по пути на работу, чем содержать пустой транспорт в три часа ночи.

На сегодняшний день это кажется более справедливым решением.

Когда ждать автобус ночью?

Пока ночной транспорт в Петербурге остается «праздничным гостем». Автобусы точно будут выходить на линии в такие даты, как:

Новый год и Рождество;

Пасхальная ночь;

Ночь музеев;

День города;

Праздник «Алые паруса».

В эти дни пассажиропоток предсказуемо высокий, и работа транспорта оправдана.

Есть ли надежда на регулярные рейсы?

Власти не говорят ночному транспорту окончательное «прощай». Если спрос со стороны горожан вырастет и станет понятно, что люди готовы массово менять такси на автобусы, к вопросу вернутся.

Кстати, во многих мегаполисах мира ночные маршруты стали популярными только тогда, когда город превратился в «круглосуточный».

Петербург к этому движется, но пока цифры говорят сами за себя.

