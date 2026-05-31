Забыть про пересадки в Сочи и улететь в Гянджу на выходные: как меняется расписание в Пулково
Из Петербурга открываются новые возможности для путешествий на юг.
Снова в Гянджу по субботам
Авиакомпания AZAL вернула в расписание рейсы из Пулково во второй по величине город Азербайджана — Гянджу. Это сезонное направление, которое ждали многие, сообщает ТАСС.
Теперь летать можно один раз в неделю — по субботам. Самолет вылетает из Азербайджана днем и через несколько часов приземляется в Северной столице. Это отличный шанс не только для бизнеса, но и для туристов.
Зачем туда ехать?
Гянджа — это не просто промышленный центр. Это город с древней историей, красивыми парками и уникальной архитектурой. А еще отсюда рукой подать до невероятного горного озера Гёйгёль.
Абхазия ближе
Власти Петербурга смотрят еще дальше и хотят запустить прямые рейсы в Сухум. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается.
Почему это важно? Туристов в Абхазию едет всё больше, а добираться через Сочи с пересадками — то еще удовольствие. Прямой перелет в Сухум сэкономит кучу времени и нервов.
Напомним, что прямые перелеты между Россией и этим регионом начали восстанавливать еще в прошлом году после огромного перерыва в 30 лет.
Сейчас авиасообщение становится всё более привычным делом, и это не может не радовать.
