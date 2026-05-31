Городовой / Новости Петербурга / Забыть про пересадки в Сочи и улететь в Гянджу на выходные: как меняется расписание в Пулково
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Какие российские фестивали стоит посетить летом 2026 года - необычные варианты: запомнятся на всю жизнь Полезное
Солнце вместо ливней: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни Новости Петербурга
Этот салат готовили ещё в СССР, а сегодня он снова бьёт рекорды популярности: из Грузии с любовью Полезное
Уже с понедельника: 5 знаков получат деньги и рывок в карьере в Полнолуние Полезное
ПМЭФ диктует правила: 3 июня кассы Эрмитажа закроются в час дня Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Забыть про пересадки в Сочи и улететь в Гянджу на выходные: как меняется расписание в Пулково

Опубликовано: 31 мая 2026 14:23
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Забыть про пересадки в Сочи и улететь в Гянджу на выходные: как меняется расписание в Пулково
Забыть про пересадки в Сочи и улететь в Гянджу на выходные: как меняется расписание в Пулково
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Первый самолёт этого сезона вылетел из Азербайджана в Петербург 30 мая.

Из Петербурга открываются новые возможности для путешествий на юг.

Снова в Гянджу по субботам

Авиакомпания AZAL вернула в расписание рейсы из Пулково во второй по величине город Азербайджана — Гянджу. Это сезонное направление, которое ждали многие, сообщает ТАСС.

Теперь летать можно один раз в неделю — по субботам. Самолет вылетает из Азербайджана днем и через несколько часов приземляется в Северной столице. Это отличный шанс не только для бизнеса, но и для туристов.

Зачем туда ехать?

Гянджа — это не просто промышленный центр. Это город с древней историей, красивыми парками и уникальной архитектурой. А еще отсюда рукой подать до невероятного горного озера Гёйгёль.

Абхазия ближе

Власти Петербурга смотрят еще дальше и хотят запустить прямые рейсы в Сухум. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается.

Почему это важно? Туристов в Абхазию едет всё больше, а добираться через Сочи с пересадками — то еще удовольствие. Прямой перелет в Сухум сэкономит кучу времени и нервов.

Напомним, что прямые перелеты между Россией и этим регионом начали восстанавливать еще в прошлом году после огромного перерыва в 30 лет.

Сейчас авиасообщение становится всё более привычным делом, и это не может не радовать.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург изменится ради ПМЭФ.

Новости Петербурга