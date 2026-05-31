Домашняя шаурма, которая получается вкуснее, чем в ларьке: весь секрет в соусе

Опубликовано: 31 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Эту шаурма заменила мне покупную.

Главный секрет этой шаурмы — правильный чесночный соус, сочное мясо и грамотная сборка. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Resto_ray. Рецепты от шефа".

Ингредиенты

для соуса:

  • яйцо — 1 шт.,
  • горчица — 1 ч. л.,
  • растительное масло — 150-200 мл,
  • чеснок — по вкусу,
  • петрушка — по вкусу,
  • соевый соус — по вкусу,
  • сметана или кефир — 2 ст. л.

для шаурмы:

  • филе куриного бёдра,
  • свежий огурец — 1 шт.,
  • помидор — 1 шт.,
  • маринованный огурец — по вкусу,
  • красный лук — 1 шт.,
  • лаваш — 2-3 листа, соль,
  • чёрный перец и молотый чили — по вкусу.

Приготовление

Сначала готовлю чесночный соус. В чашу блендера отправляю яйцо, горчицу, чеснок и свежую петрушку. Добавляю немного соевого соуса. Всё пробиваю блендером до однородности.

Домашняя шаурма, которая получается вкуснее, чем в ларьке: весь секрет в соусе - image 1

После этого начинаю очень тонкой струйкой вливать растительное масло, не двигая блендер. Когда соус начинает густеть, продолжаю взбивать, слегка двигая блендером. В самом конце добавляю сметану или кефир.

Теперь подготавливаю овощи. Помидоры нарезаю соломкой, убирая лишнюю жидкую сердцевину. Свежий огурец тоже режу тонкой соломкой. Маринованный огурец нарезаю отдельно — так шаурма не будет слишком влажной. Красный лук режу мелким кубиком.

Для мяса использую филе куриного бедра. Обжариваю его целиком на сухой сковороде — так оно остаётся максимально сочным. Добавляю только соль, перец и немного молотого чили.

Когда мясо подрумянится, нарезаю его небольшими кусочками. Теперь собираю шаурму. На лаваш выкладываю часть курицы, сверху овощи и щедро поливаю соусом.

Затем повторяю слои ещё раз: мясо, овощи и соус. Сворачиваю лаваш плотным конвертом.

Готовую шаурму обжариваю на сухой сковороде швом вниз до золотистой хрустящей корочки. Разрезаю наискосок и подаю горячей.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Я люблю добавить в шаурму немного острого соуса "Чили". Также из-за того, что я не ем свежий огурец, его я не добавляю. Получается всё равно сочно и вкусно!

Ранее мы писали о том, как приготовить рулетики из куриного филе с солёным огурцом.

