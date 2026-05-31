Домашняя шаурма, которая получается вкуснее, чем в ларьке: весь секрет в соусе
Главный секрет этой шаурмы — правильный чесночный соус, сочное мясо и грамотная сборка. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Resto_ray. Рецепты от шефа".
Ингредиенты
для соуса:
- яйцо — 1 шт.,
- горчица — 1 ч. л.,
- растительное масло — 150-200 мл,
- чеснок — по вкусу,
- петрушка — по вкусу,
- соевый соус — по вкусу,
- сметана или кефир — 2 ст. л.
для шаурмы:
- филе куриного бёдра,
- свежий огурец — 1 шт.,
- помидор — 1 шт.,
- маринованный огурец — по вкусу,
- красный лук — 1 шт.,
- лаваш — 2-3 листа, соль,
- чёрный перец и молотый чили — по вкусу.
Приготовление
Сначала готовлю чесночный соус. В чашу блендера отправляю яйцо, горчицу, чеснок и свежую петрушку. Добавляю немного соевого соуса. Всё пробиваю блендером до однородности.
После этого начинаю очень тонкой струйкой вливать растительное масло, не двигая блендер. Когда соус начинает густеть, продолжаю взбивать, слегка двигая блендером. В самом конце добавляю сметану или кефир.
Теперь подготавливаю овощи. Помидоры нарезаю соломкой, убирая лишнюю жидкую сердцевину. Свежий огурец тоже режу тонкой соломкой. Маринованный огурец нарезаю отдельно — так шаурма не будет слишком влажной. Красный лук режу мелким кубиком.
Для мяса использую филе куриного бедра. Обжариваю его целиком на сухой сковороде — так оно остаётся максимально сочным. Добавляю только соль, перец и немного молотого чили.
Когда мясо подрумянится, нарезаю его небольшими кусочками. Теперь собираю шаурму. На лаваш выкладываю часть курицы, сверху овощи и щедро поливаю соусом.
Затем повторяю слои ещё раз: мясо, овощи и соус. Сворачиваю лаваш плотным конвертом.
Готовую шаурму обжариваю на сухой сковороде швом вниз до золотистой хрустящей корочки. Разрезаю наискосок и подаю горячей.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Я люблю добавить в шаурму немного острого соуса "Чили". Также из-за того, что я не ем свежий огурец, его я не добавляю. Получается всё равно сочно и вкусно!
