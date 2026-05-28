Любовный гороскоп на 29 мая для всех знаков: Тельцам - свидание, Ракам - серьезный разговор

Прогноз от "Городового" на 29 мая

Портал "Городовой" опубликовал любовный гороскоп на 29 мая. Он затронет каждый знак Зодиака.

Овнам нужно провести время с друзьями, так как они станут поддержкой в сложных вопросах, помогут во многом разобраться.

Тельцов ожидает романтическое свидание, которое точно запомнится на всю жизнь, ведь оно будет особенным. Именно тогда они поймут, как дорожат любимым человеком.

Близнецам придется отложить любые дела и побыть с теми, кто дорог. Можно провести время на природе.

Ракам предстоит серьезный разговор с партнером, который позволит прояснить волнующие вопросы. Подозрения сразу развеются.

Львы сумеют восстановить старые связи, ведь у них появится шанс все исправить. Достаточно сделать телефонный звонок.

Девам пора подготовиться к урагану эмоций, которые будут сменяться в течение дня. Не стоит делать поспешных действий.

Весы начнут новые отношения, смогут учесть все ошибки, которые были допущены в предыдущих союзах. Это даст шанс на успех.

Скорпионов ожидают неожиданные поездки, которые позволят только укрепить отношения. Теперь идиллия не закончится никогда.

Стрельцам необходимо взять на себя ответственность в отношениях, исправить ошибки, которые были допущены прежде.

Козерогам нельзя проявлять свой характер, показывать недовольство партнером. День важно провести в гармонии.

Водолеи найдут занятие, которое сблизит любящие сердца еще больше. Партнер будет в восторге от такой идеи.

Рыбы получат прекрасные новости, связанные с текущими отношениями. Стоит насладиться этим моментом с лихвой.

Ранее портал "Городовой" рассказал о Лунном гороскопе на 28 мая.