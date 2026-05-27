Дорогая встреча: сколько придется отдать за сбитого лося на дороге

Эксперт рассказал, кто будет виновен в ДТП с животным.

Если вы едете по трассам Ленинградской области в конце весны или начале лета, будьте готовы к неожиданностям. Сейчас у лосей особый период — отел.

Взрослые самки рожают новых детенышей и прогоняют прошлогодних телят. Эти «подростки» еще ничего не понимают, пугаются каждого шороха и часто вылетают прямо под колеса машин.

Сбил лося — плати государству

Многие думают: «Ну, сбил и сбил, это же несчастный случай». На самом деле, дикие животные — это собственность государства. Как рассказал "Городовому" автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов, за их гибель придется платить.

"В пункте правил 10.1 правил дорожного движения написано, что водитель должен двигаться с правильной скоростью, обращать внимание на погодные условия, выдерживать интервал движения, чтобы в случае крайней необходимости он мог остановиться. Да, у лосей отёл. Но кто умнее? Человек или лось? Лось выскочил, он даже не понял, что произошло и куда он вышел. А человек всегда должен вести средство повышенной опасности внимательно", - говорит эксперт.

Вот «прейскурант» штрафов (возмещения ущерба):

Лось — 80 000 рублей.

— 80 000 рублей. Медведь или пятнистый олень — 60 000 рублей.

или пятнистый олень — 60 000 рублей. Косуля — 40 000 рублей.

— 40 000 рублей. Кабан — 30 000 рублей.

— 30 000 рублей. Даже за зайца могут выписать 1 000 рублей, а за крота — 100 рублей.

"Если автовладелец сбил лося медведя, соответственно, произошло ДТП, и он будет виноват. Соответственно, будет охотничьему хозяйству возмещать ущерб за сбитое животное, а свою машину делать сам", - отмечает автоюрист.

Как не попасть в беду: советы водителям

Сумерки — самое опасное время. Лоси активны на рассвете и после заката. В это время их серую шерсть почти не видно на фоне асфальта. Не сигнальте! Если увидели лося на обочине, не жмите на гудок и не моргайте фарами. Зверь может испугаться и броситься прямо на машину. Просто медленно остановитесь и подождите, пока он уйдет. Смотрите по сторонам. Если видите на обочине два светящихся огонька (глаза) — тормозите немедленно. Соблюдайте дистанцию. Если машина перед вами резко затормозила, возможно, водитель заметил зверя.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге можно встретить лосей на дороге.