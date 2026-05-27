Минус 61% оружия и ни одной закрытой станции: умные камеры и быстрая проверка изменили петербургское метро

Опубликовано: 27 мая 2026 01:46
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пассажиры стали гораздо реже пытаться пронести с собой оружие.

Петербургский метрополитен подвел итоги прошедшего года. Цифры любопытные: с одной стороны, ловить нарушителей стали чаще, с другой — ездить в подземке стало спокойнее.

Безопасность: порядок наводят жестче

За 2025 год в метро задержали на 14% больше нарушителей, чем годом ранее. Служба безопасности работает начеку: количество найденных «запрещенок» выросло почти на четверть.

Но есть и по-настоящему хорошая новость. Пассажиры стали гораздо реже пытаться пронести с собой ножи, пистолеты или патроны — таких случаев стало меньше на целых 61%.

Видимо, люди наконец поняли, что досмотр не формальность, и проскочить незамеченным не получится.

Станции больше не закрывают «из-за сумки»

Помните, как раньше станции могли закрыть на час из-за чьего-то забытого рюкзака? Теперь это в прошлом. В метро внедрили механизм сверхбыстрой проверки бесхозных вещей.

Итог впечатляет: за весь год ни одна станция не закрывалась из-за подозрительных предметов. Специалисты успевают проверить находку в кратчайшие сроки, не мешая движению поездов и не создавая толкучки.

Тотальный видеоконтроль

В Петербурге официально завершили установку системы интеллектуального видеонаблюдения. Теперь «умными» камерами оснащены абсолютно все станции — охват составил 100%.

Эти системы умеют не просто записывать картинку, но и распознавать лица, а также замечать странное поведение в толпе. Скрыться от такого «всевидящего ока» практически невозможно.

Подарок для коллекционеров: жетон с историей

Для тех, кто любит собирать памятные вещи, есть отличные новости. В 2026 году легендарному Балтийскому заводу исполняется 170 лет. Именно этому событию посвятят новый коллекционный жетон.

Что нужно знать охотникам за сувенирами:

  • Когда ждать: продажи суже стартовали
  • Где купить: жетоны в красивой упаковке (блистере) будут во всех кассах. Цена — 700 рублей.
  • Спецпредложение: если хотите обычный жетон без упаковки, придется ехать на станцию «Горный институт». Это символично, ведь станция находится совсем рядом с самим заводом.

Ранее «Городовой» рассказывал, как идет строительство "Коричневой ветки" метро в Петербурге.

