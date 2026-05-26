Почему спанбонд может убить ваши растения: как помочь высаженным культурам пережить арктический «привет»

На Петербург и Ленобласть надвигаются холода.

Май в этом году выдался капризным. Вроде бы только настроились на лето, а тут — новости от синоптиков. Огромный циклон медленно ползет с севера, затягивая к нам ледяной воздух прямо из Арктики.

Самый неприятный удар придется на Петербург и соседние регионы.

Когда будет холоднее всего

Пик холодов придется на 27, 28 и 29 мая. В эти дни солнце спрячется совсем. На улице будет около +10 градусов, но из-за влажности и колючего северного ветра по ощущениям — все +5.

В Ленобласти и соседних регионах и вовсе обещают ночной снег.

Снег — это не страшно

Многие дачники паникуют из-за снега, но агроном Елизавета Тихонова объяснила "Городовому", что земля уже теплая, она прогрелась. Снежинки растают, не успев навредить корням.

Настоящий враг — это ночные заморозки.

Елизавета Тихонова Агроном "Растениям могут принести вред ночные заморозки в течение четырёх часов", - говорит эксперт.

Если температура упадет ниже нуля на 4 часа и дольше, нежные саженцы могут погибнуть. В зоне риска в первую очередь томаты, огурцы, кабачки и тыквы. Это южные растения, они мороз вообще не выносят.

Как спасти посадки: хитрости со спанбондом

Если решили укрывать грядки спанбондом (укрывным материалом), делайте это с умом.

Не кладите материал прямо на листья. Если выпадет снег или пойдет град, он придавит ткань, и та просто переломает ваши растения. Сделайте каркас из веток. Нарежьте ивы или используйте ветки после обрезки кустов. Воткните их между растениями, чтобы спанбонд лежал на них, как крыша.

Дедовский метод: окучивание

Если укрывного материала под рукой нет, есть старый проверенный способ — окучивание.

Просто засыпьте ростки землей почти с головой.

Даже если верхние листочки подмерзнут, «точка роста» в земле выживет.

Позже из боковых пазух пойдут новые побеги, и растение восстановится.

"Окучивание хорошо помогает. Особенно, если у вас уже развились тыквы, кабачки. Однажды у меня не было спанбонда и чтобы укрыть на большой площади кабачки и тыквы, я просто их окучила и сверху укрыла скошенной травой. Главное — сохранить точку роста. Она практически вся засыпается, поэтому, если почва позволяет, то, конечно, лучше окучить", - советует эксперт.

Когда можно будет выдохнуть?

Не спешите расслабляться сразу после майских холодов. В средней полосе России и Московской области «крайний срок» заморозков — это 8–11 июня.

Берегите себя и свои грядки. Лето обязательно придет, просто нужно немного подождать!

