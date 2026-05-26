Почему спанбонд может убить ваши растения: как помочь высаженным культурам пережить арктический «привет»
Май в этом году выдался капризным. Вроде бы только настроились на лето, а тут — новости от синоптиков. Огромный циклон медленно ползет с севера, затягивая к нам ледяной воздух прямо из Арктики.
Самый неприятный удар придется на Петербург и соседние регионы.
Когда будет холоднее всего
Пик холодов придется на 27, 28 и 29 мая. В эти дни солнце спрячется совсем. На улице будет около +10 градусов, но из-за влажности и колючего северного ветра по ощущениям — все +5.
В Ленобласти и соседних регионах и вовсе обещают ночной снег.
Снег — это не страшно
Многие дачники паникуют из-за снега, но агроном Елизавета Тихонова объяснила "Городовому", что земля уже теплая, она прогрелась. Снежинки растают, не успев навредить корням.
Настоящий враг — это ночные заморозки.
Если температура упадет ниже нуля на 4 часа и дольше, нежные саженцы могут погибнуть. В зоне риска в первую очередь томаты, огурцы, кабачки и тыквы. Это южные растения, они мороз вообще не выносят.
Как спасти посадки: хитрости со спанбондом
Если решили укрывать грядки спанбондом (укрывным материалом), делайте это с умом.
- Не кладите материал прямо на листья. Если выпадет снег или пойдет град, он придавит ткань, и та просто переломает ваши растения.
- Сделайте каркас из веток. Нарежьте ивы или используйте ветки после обрезки кустов. Воткните их между растениями, чтобы спанбонд лежал на них, как крыша.
Дедовский метод: окучивание
Если укрывного материала под рукой нет, есть старый проверенный способ — окучивание.
- Просто засыпьте ростки землей почти с головой.
- Даже если верхние листочки подмерзнут, «точка роста» в земле выживет.
- Позже из боковых пазух пойдут новые побеги, и растение восстановится.
"Окучивание хорошо помогает. Особенно, если у вас уже развились тыквы, кабачки. Однажды у меня не было спанбонда и чтобы укрыть на большой площади кабачки и тыквы, я просто их окучила и сверху укрыла скошенной травой.
Главное — сохранить точку роста. Она практически вся засыпается, поэтому, если почва позволяет, то, конечно, лучше окучить", - советует эксперт.
Когда можно будет выдохнуть?
Не спешите расслабляться сразу после майских холодов. В средней полосе России и Московской области «крайний срок» заморозков — это 8–11 июня.
Берегите себя и свои грядки. Лето обязательно придет, просто нужно немного подождать!
