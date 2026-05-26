Разминка перед похолоданием: синоптики обещают сегодня +16°, но предупреждают о резком спаде температуры
В конце мая Петербург оказался во власти огромного циклона. Он принес с собой холодный воздух и серые тучи. Сейчас на улице заметно прохладнее, чем должно быть по календарю. Мы отстаем от нормы на несколько градусов.
Что ждать от погоды сегодня
Сегодня нас ждет классический петербургский «коктейль». Небо будет затянуто облаками, хотя солнце иногда будет проглядывать.
Как сообщает ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в городе воздух прогреется до +14…+16°, по области — до +17°.
Главный минус — колючий северо-западный ветер. Его порывы достигают 10 м/с, поэтому по ощущениям будет холоднее. Если выходите надолго, лучше надеть ветровку.
Зонт — ваш лучший друг
Дожди сегодня будут короткими, но внезапными. Туча может налететь в любой момент и уйти дальше. Атмосферное давление сейчас низкое (750 мм рт. ст.).
В среду станет еще холоднее
Если сегодня вам кажется прохладно, то завтрашний день точно не обрадует. В среду, 27 мая, температура упадет до +10…+12°. Это почти на 5-7 градусов ниже привычных значений. Дожди станут более затяжными.
