Городовой / Новости Петербурга / Разминка перед похолоданием: синоптики обещают сегодня +16°, но предупреждают о резком спаде температуры
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Последний звонок с «планом Б»: Петербург провожает более 29 тысяч школьников и спасает тех, кто остался без аттестата Новости Петербурга
Почему мужчины предают тех женщин, которых любят — мудрый Хайям объяснил парадокс одной фразой Полезное
ПМЭФ-арифметика: бронь за 234 дня, аномалия Мурманска и «золотой» час в лимузине за 43 тысячи Новости Петербурга
230 событий и музыкальный мост: гид по самому длинному Дню города в Петербурге Новости Петербурга
Где ждут молодых и сколько за это платят: итоги встречи выпускников с губернатором Ленобласти Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Разминка перед похолоданием: синоптики обещают сегодня +16°, но предупреждают о резком спаде температуры

Опубликовано: 26 мая 2026 09:09
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Разминка перед похолоданием: синоптики обещают сегодня +16°, но предупреждают о резком спаде температуры
Разминка перед похолоданием: синоптики обещают сегодня +16°, но предупреждают о резком спаде температуры
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Артическое вторжение проникает в город.

В конце мая Петербург оказался во власти огромного циклона. Он принес с собой холодный воздух и серые тучи. Сейчас на улице заметно прохладнее, чем должно быть по календарю. Мы отстаем от нормы на несколько градусов.

Что ждать от погоды сегодня

Сегодня нас ждет классический петербургский «коктейль». Небо будет затянуто облаками, хотя солнце иногда будет проглядывать.

Как сообщает ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в городе воздух прогреется до +14…+16°, по области — до +17°.

Главный минус — колючий северо-западный ветер. Его порывы достигают 10 м/с, поэтому по ощущениям будет холоднее. Если выходите надолго, лучше надеть ветровку.

Зонт — ваш лучший друг

Дожди сегодня будут короткими, но внезапными. Туча может налететь в любой момент и уйти дальше. Атмосферное давление сейчас низкое (750 мм рт. ст.).

В среду станет еще холоднее

Если сегодня вам кажется прохладно, то завтрашний день точно не обрадует. В среду, 27 мая, температура упадет до +10…+12°. Это почти на 5-7 градусов ниже привычных значений. Дожди станут более затяжными.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет на День города в Северной столице.

Новости Петербурга