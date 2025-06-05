Образование

Журналистское образование получила в ВолГУ. Во время учебы отдавала предпочтение тележурналистике и снимала сюжеты для спортивной рубрики местных новостей. Также окончила Волгоградский институт бизнеса, где познала тонкости юриспруденции.

Профессиональный опыт

Свой путь в журналистике начинала с работы на радиостанции: была автором и диктором новостных выпусков, а также вела музыкально-развлекательные программы на радиостанциях «Авторадио», «Европа Плюс», «Юмор ФМ» и «Новое радио».

Работала корреспондентом новостей на сайте Волгоградского делового телевидения, но переезд заставил вновь вернуться в сферу радиожурналистики. Была продюсером сайта Teleprogramma.pro, общалась со знаменитостями и экспертами из различных областей.

Следующим этапом стала работа в сетевом издании «RuNews24.ru», где получила опыт написания крупных статей на различные темы: от политики до шоу-бизнеса. На данный момент являюсь частью команды «Городового» и стремлюсь доносить читателю важную и интересную информацию.

О себе

Люблю музыку, умею играть на фортепиано. Увлекаюсь дизайном интерьера и обожаю путешествовать, открывая для себя новые места.