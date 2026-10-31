Петербургские ученые «подружили» промышленность с экологией: две крутые разработки для чистого будущего

Ученые из Университета промышленных технологий и дизайна придумали, как сделать производство тканей и фильтров чище, экономнее и эффективнее.

Обычно словосочетание «промышленное производство» не ассоциируется с экологией. Мы привыкли думать, что заводы — это дым, грязная вода и горы отходов.

Но в Санкт-Петербурге решили доказать, что это не обязательно так.

Супер-губка для воды и воздуха

Представьте фильтр, который впитывает в себя всю грязь, как магнит, но при этом сам не становится токсичным отходом. Именно это создали петербургские исследователи совместно с коллегами из Института ядерной физики им. Б.П. Константинова.

В чем фишка?

Раньше для очистки воды и воздуха использовали порошки или гранулы. У них есть минусы: они пылят, их неудобно менять, и они не всегда справляются с «хитрыми» загрязнениями, вроде тяжелых металлов или токсичных красителей.

Петербургские ученые пошли другим путем. Они создали специальное углеродное волокно. Оно гибкое, прочное и не пылит, рассказали в Смольном.

А чтобы сделать его еще круче, добавили в состав фуллерены — это такие крошечные частицы углерода, которые работают как «липучка» для вредных веществ.

Результат: такой материал «съедает» грязь гораздо быстрее и эффективнее обычных аналогов. И самое важное — при его производстве не используют опасную химию или сложный обжиг.

Это делает его безопасным и дешевым в изготовлении. Применять такую «супер-губку» можно где угодно: от бытовых фильтров для воды до мощных респираторов на вредных производствах.

Экологичная печать на ткани: экономия миллионов литров воды

Вы когда-нибудь задумывались, сколько воды тратится при печати рисунка на обычной футболке? Оказывается, очень много.

Стандартный процесс — это не только нанесение принта, но и последующая «баня»: ткань нужно долго обрабатывать паром, а потом бесконечно полоскать в горячей и холодной воде, чтобы смыть лишнюю краску.

Ученые из СПбГУПТД решили избавить текстильную промышленность от этого «водопотребления». Они разработали специальный состав-закрепитель, который наносится на ткань еще до печати.

Как это работает?

Теперь не нужно мучить ткань паром и литрами воды. После печати достаточно прогреть материал при температуре 140–160 градусов всего пару минут. Краска намертво «впекается» в волокна хлопка благодаря новому составу.

Почему это важно:

Экономия: Тысячи литров воды на каждом производственном цикле остаются в реках, а не уходят в канализацию.

Тысячи литров воды на каждом производственном цикле остаются в реках, а не уходят в канализацию. Энергия: Меньше пара — меньше затрат на электричество и газ.

Меньше пара — меньше затрат на электричество и газ. Качество: Яркость и стойкость рисунка остаются прежними. Футболка не полиняет после первой же стирки, зато природа скажет «спасибо».

Эти две разработки — отличный пример того, как наука работает на реальный сектор экономики. Использование «умных» материалов и технологий, которые экономят ресурсы, — это не просто прихоть экологов, а необходимость для современного бизнеса.

Если такие технологии станут стандартом, наши заводы станут гораздо чище, а вещи вокруг нас — экологичнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сибирский театр уберёг царское сокровище.