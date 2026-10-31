Петербургские ученые «подружили» промышленность с экологией: две крутые разработки для чистого будущего

Обычно словосочетание «промышленное производство» не ассоциируется с экологией. Мы привыкли думать, что заводы — это дым, грязная вода и горы отходов.
Но в Санкт-Петербурге решили доказать, что это не обязательно так.
Супер-губка для воды и воздуха
Представьте фильтр, который впитывает в себя всю грязь, как магнит, но при этом сам не становится токсичным отходом. Именно это создали петербургские исследователи совместно с коллегами из Института ядерной физики им. Б.П. Константинова.
В чем фишка?
Раньше для очистки воды и воздуха использовали порошки или гранулы. У них есть минусы: они пылят, их неудобно менять, и они не всегда справляются с «хитрыми» загрязнениями, вроде тяжелых металлов или токсичных красителей.
Петербургские ученые пошли другим путем. Они создали специальное углеродное волокно. Оно гибкое, прочное и не пылит, рассказали в Смольном.
А чтобы сделать его еще круче, добавили в состав фуллерены — это такие крошечные частицы углерода, которые работают как «липучка» для вредных веществ.
Результат: такой материал «съедает» грязь гораздо быстрее и эффективнее обычных аналогов. И самое важное — при его производстве не используют опасную химию или сложный обжиг.
Это делает его безопасным и дешевым в изготовлении. Применять такую «супер-губку» можно где угодно: от бытовых фильтров для воды до мощных респираторов на вредных производствах.
Экологичная печать на ткани: экономия миллионов литров воды
Вы когда-нибудь задумывались, сколько воды тратится при печати рисунка на обычной футболке? Оказывается, очень много.
Стандартный процесс — это не только нанесение принта, но и последующая «баня»: ткань нужно долго обрабатывать паром, а потом бесконечно полоскать в горячей и холодной воде, чтобы смыть лишнюю краску.
Ученые из СПбГУПТД решили избавить текстильную промышленность от этого «водопотребления». Они разработали специальный состав-закрепитель, который наносится на ткань еще до печати.
Как это работает?
Теперь не нужно мучить ткань паром и литрами воды. После печати достаточно прогреть материал при температуре 140–160 градусов всего пару минут. Краска намертво «впекается» в волокна хлопка благодаря новому составу.
Почему это важно:
- Экономия: Тысячи литров воды на каждом производственном цикле остаются в реках, а не уходят в канализацию.
- Энергия: Меньше пара — меньше затрат на электричество и газ.
- Качество: Яркость и стойкость рисунка остаются прежними. Футболка не полиняет после первой же стирки, зато природа скажет «спасибо».
Эти две разработки — отличный пример того, как наука работает на реальный сектор экономики. Использование «умных» материалов и технологий, которые экономят ресурсы, — это не просто прихоть экологов, а необходимость для современного бизнеса.
Если такие технологии станут стандартом, наши заводы станут гораздо чище, а вещи вокруг нас — экологичнее.
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