Настоящий документ размещён во исполнение статьи 10.2-2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и описывает рекомендательные технологии, применяемые на сайте gorodovoy.ru.

1. Что такое рекомендательные технологии

Рекомендательные технологии — информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации.

2. Где применяется автоматический подбор

уведомления о материалах сайта (только для подписавшихся): состав и время уведомлений могут подбираться автоматически с учётом прочитанного;

лента материалов сайтов сети издательства «Киноафиша» на сайте tilio.ru (система рекомендаций «Тилио»): сведения о прочитанном на gorodovoy.ru учитываются при подборе ленты для того же браузера.

Ленты рубрик, списки свежих материалов, карта сайта и результаты поиска по сайту выводятся без применения рекомендательных технологий — в хронологическом или алфавитном порядке либо по совпадению с запросом.

3. Какие сведения используются

Для подбора материалов используются: рубрика и метки материала, дата публикации, популярность материалов среди читателей, а также обезличенные сведения о прочитанных на сайте материалах: какие материалы открыты, активное время и глубина прочтения, переходы по рекомендациям, показы и нажатия в уведомлениях. Сведения привязаны к случайному идентификатору браузера, который хранится в файле cookie tilio_aid, и к часовому поясу браузера. При каждом обращении к системе она получает технические данные запроса: IP-адрес и сведения о браузере; IP-адрес хранится в усечённом виде.

Для работы уведомлений система хранит данные подписки, выданные браузером, — технический адрес подписки и ключи шифрования, а в браузере посетителя используются служебный скрипт уведомлений и записи в локальном хранилище о показе и скрытии предложения подписаться.

Сведения собирает система рекомендаций «Тилио», принадлежащая оператору сайта, и хранит их на серверах в Российской Федерации. Сведения с разных сайтов сети объединяются, только если точно известно, что они относятся к одному браузеру: при входе в аккаунт на tilio.ru, при переходе на tilio.ru из уведомления или блока рекомендаций, при подписке на уведомления, а также по идентификатору рекламной системы оператора, который передаётся вместе с идентификатором браузера. IP-адрес и сведения о браузере для объединения не используются. Третьим лицам сведения не передаются, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Мы не собираем и не используем для подбора материалов фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, точные данные о местоположении, а также иные данные, позволяющие прямо идентифицировать посетителя.

4. Как эти сведения анализируются

Сведения обрабатываются автоматически, без участия человека. По открытым и прочитанным материалам система определяет темы, интересные посетителю, и отдаёт предпочтение материалам этих тем и материалам, близким по смыслу к прочитанным; внимательно прочитанный материал учитывается сильнее открытого, недавние действия — сильнее давних. Решения, порождающие юридические последствия для посетителя, на основании этих сведений не принимаются. Портрет конкретного человека не составляется.

5. Как отказаться от персональных рекомендаций

Запретите сохранение файлов cookie и данных сайтов в настройках браузера или удалите уже сохранённые данные для домена gorodovoy.ru, пользуйтесь режимом приватного просмотра: без файла cookie tilio_aid сведения к посетителю не привязываются. Чтобы отказаться от уведомлений, отключите их в настройках браузера для сайта gorodovoy.ru; данные подписки удаляются в течение 90 дней после отписки. Материалы сайта останутся доступны в полном объёме.

6. Контакты для юридически значимых сообщений

Учредитель и редакция: Общество с ограниченной ответственностью «Трафик»

ИНН 7813175200, КПП 781301001, ОГРН 1027806866724

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, ул. Льва Толстого, д. 1–3, литера А, помещение 40-Н, комната 12, кабинет 1

Электронная почта: info@gorodovoy.ru

Главный редактор: Шилов Константин Юрьевич

Дата последнего обновления: 20.10.2026.