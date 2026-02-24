Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие приметы связаны с тем, что рассыпал сахар?
Какие приметы связаны с тем, что рассыпал сахар?

Опубликовано: 24 февраля 2026 10:40
 Проверено редакцией
Рассыпать сахар — добрая примета: в старину это сулило удачу и изобилие, ведь сахар был редким и дорогим лакомством.

Рассыпать сахар — это не просто бытовая неприятность, а, согласно народным поверьям, добрый знак, сулящий удачу, достаток или перемены к лучшему. Эта примета уходит корнями в прошлое, когда сахар был редким и дорогим продуктом, доступным лишь состоятельным людям. Его случайная потеря воспринималась как символ будущего изобилия.

Значение приметы в зависимости от обстоятельств

Место, где рассыпался сахар:

  • На столе — к финансовому благополучию, прибыли или неожиданному доходу (например, выигрышу или возвращению долга). Чем больше количество сахара, тем значительнее ожидается доход.
  • На полу — к положительным переменам в личной жизни. Для одиноких это может означать встречу с будущим партнёром, для состоящих в отношениях — новый этап в отношениях или возрождение страсти. Если сахар рассыпался у двери, ждут неожиданных, но приятных гостей.
  • На ковре или покрывале — к небольшим препятствиям, которые легко преодолеть.

Кто рассыпал:

  • Мужчина — к успеху в любовных делах или гармонии в семье (для женатых).
  • Женщина — к знакомству с богатым партнёром или страстному роману. Для замужней дамы рассыпанный сахар мог предвещать финансовую независимость от мужа.
  • Супружеская пара вместе — к долгой и счастливой жизни.

Время суток:

  • Рассыпать сахар в пятницу вечером — к продуктивным выходным.
  • В воскресенье вечером или в понедельник утром — к финансовому успеху.

Что делать с просыпанным сахаром

Чтобы примета сработала, нельзя выбрасывать сахар в мусорное ведро. Лучше собрать его и высыпать на землю (например, под дерево или в цветочный горшок). Некоторые советуют на рассыпанном сахаре нарисовать пальцем сердечко — это усилит действие приметы для одиноких.

Интересный факт

В старину существовал свадебный обычай: молодожёнов осыпали сахаром (или зерном, крупами), чтобы их совместный путь был «сладостным», счастливым и благополучным. Позже вместо сахара стали использовать рис.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
