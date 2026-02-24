Петербург обошел Сочи: топ весенних трендов 2026

В 2026 году Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых востребованных мест для весеннего отдыха среди россиян, по данным аналитиков сервиса планирования поездок OneTwoTrip. На него приходится 16,7% всех бронирований гостиниц по России.
Значительный подъем интереса отмечен и в Ленинградской области — бронирования здесь выросли на 45% по сравнению с прошлым годом.
В целом спрос на размещение весной 2026 года в стране остался стабильным, как и год назад. При этом доля внутренних путешествий снизилась на 8%, до 45% от общего объема.
Средняя длительность брони отелей — 3,2 дня, а цена за сутки — примерно 8,9 тыс. рублей, без заметных изменений.
Другие лидеры весенних направлений: Краснодарский край (15,9%), Калининградская область (5,9%), Татарстан (5,8%) и Московская область (2,6%).
Год назад больше внимания уделяли Краснодарскому и Ставропольскому краям, а Подмосковье тогда не входило в топ.
Помимо Ленинградской области, рекордный рост спроса зафиксирован в Свердловской (+56%) и Карачаево-Черкесской (+50%) областях.
Эксперты подчеркивают: самые длинные поездки туристы планируют на Сахалин (в среднем 5 дней), в Ставропольский край (4,2 дня) и Приморье (4 дня), сообщают "Известия".