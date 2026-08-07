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Где миф, а где реальный совет, который стоит взять на заметку
Как превратить даже заттоптанные носки в почти новые
Как быстро охладить квартиру без кондиционера
Вдыхая аромат из открытого шкафа, вы можете получать не меньше удовольствия, чем от любимого парфюма.
Простой способ за пять минут, доступный каждой хозяйке.
Уксус, зола, полынь, мята и бузина — доступные и безопасные средства для защиты погреба от мышей без ядов и ловушек.
На что смотреть, чтобы ужин радовал и вкусом, и чеком
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Простые правила консервирования
Гигиеническая прокладка с чистящим средством размягчает грязь в складках резинового уплотнителя за 10–15 минут. Достаточно вставить, подождать и протереть — плесень и запах исчезают.
Простой и дешёвый способ защитить кожу при жарке. Работает надёжнее прихватки.
Как сохранить томаты свежими максимально долго
Идеальная чистота чайника: метод, который работает с первого раза
Тараканы исчезнут навсегда, если перекрыть щели, убрать воду и использовать липкие ловушки. Комплексный подход работает лучше любой химии.
Этим вопросом задавался каждый
Глицерин на стенках морозилки предотвращает образование наледи на несколько месяцев.
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