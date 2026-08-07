Городовой / Лайфхак

Лайфхак - последние новости

Полезное Лайфхак
1 прокладка в стиралку — и резинка чистая, без плесени и вони: сантехник научил 1 прокладка в стиралку — и резинка чистая, без плесени и вони: сантехник научил
Гигиеническая прокладка с чистящим средством размягчает грязь в складках резинового уплотнителя за 10–15 минут. Достаточно вставить, подождать и протереть — плесень и запах исчезают. 
05 авг 2026 22:08
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрички меняют курс с 18 августа: как Петербург готовится к запуску суперпоездов до Москвы Новости Петербурга
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное